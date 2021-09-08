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    Главная / Торги / Отбор организации на поставку трубы стальной

    Отбор организации на поставку трубы стальной

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 06:5908.09.2021 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110591859Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубы стальной432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110591859

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Отбор организации на поставку трубы стальной

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.08.2021 10:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол.doc

    Приложение__1_к_договору.xlsx.xlsx

    Приложение_к_техническому_заданию..xls

    Договор.doc.doc

    Документация.docx

    Извещение.docx

    Коммерческое_предложение__форма_3__.xls

    Техническое_задание.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК

    Юридический адрес

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30,

    Почтовый адрес

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30

    Контактный телефон

    +7 8422 39-92-40

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    office@ulgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белянушкина Татьяна Не

    Место рассмотрения предложений

    432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30.

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трубы стальной

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 06:59 GMT +308.09.2021 06:5908.09.2021 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110591859Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубы стальной432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30.

    Дата и время вскрытия заявок

    08.09.2021 07:0008.09.2021 07:0008.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110591859Дата и время вскрытия заявок Поставка трубы стальной432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30.

    Подведение итогов не позднее

    13.09.2021 16:0013.09.2021 16:0013.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110591859Подведение итогов не позднее Поставка трубы стальной432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.09.202113.09.2021 16:0013.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110591859Подведение итогов не позднее Поставка трубы стальной432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубы стальной

    Начальная цена

    8 478 906,65

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК

    Адрес местонахождения

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30,

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30

    Классификатор ОКПД2

    24.20.33

    Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1030816/name/613ee7c8ea0466.87621654

    13.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство стальных труб, полых профилей и фитингов"

    Кол-во: 78.00000

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