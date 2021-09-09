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Наименование процедуры
аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Завокзальная, д. 1А
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Ивановская область, г. Кинешма, ул. Завокзальная, д. 1А
Номер извещения
ГП144581
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
Здание (нежилое здание, Стрелковый клуб), общей площадью 835,8 кв. м, этажность: 2, кадастровый номер: 37:25:020302:41,расположенное по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Завокзальная, д. 1А, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 04.06.2002 сделана запись регистрации № 37-01/25-8/2002-22; Земельный участок общей площадью 1067 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения объектов физической культуры и спорта, кадастровый номер: 37:25:020302:6, с адресными ориентирами: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Завокзальная, д. 1А, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 21.03.2012 сделана запись регистрации № 37-37-05/073/2012-225.
Начальная цена
2523942.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
27-08-2021 09:54 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.09.2021 18:00
Дата и время проведения
15.09.2021 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно документации
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес электронной почты
dio@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ширшов Владимир Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Ширшов Владимир Владимирович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
dio@dosaaf.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно документации о проведении аукциона
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно документации о проведении аукциона
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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