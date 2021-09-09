Предмет договора

Здание (нежилое здание, Стрелковый клуб), общей площадью 835,8 кв. м, этажность: 2, кадастровый номер: 37:25:020302:41,расположенное по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Завокзальная, д. 1А, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 04.06.2002 сделана запись регистрации № 37-01/25-8/2002-22; Земельный участок общей площадью 1067 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения объектов физической культуры и спорта, кадастровый номер: 37:25:020302:6, с адресными ориентирами: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Завокзальная, д. 1А, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 21.03.2012 сделана запись регистрации № 37-37-05/073/2012-225.