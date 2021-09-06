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    Главная / Торги / Поставщик обязуется осуществить поставку и передать Покупателю, а Покупатель - оплатить Поставщику аппаратную платформу UserGate D (далее по тексту "Товар") по ценам, в количестве, ассортименте, комплектации и с техническими характеристиками со-гласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

    Поставщик обязуется осуществить поставку и передать Покупателю, а Покупатель - оплатить Поставщику аппаратную платформу UserGate D (далее по тексту "Товар") по ценам, в количестве, ассортименте, комплектации и с техническими характеристиками со-гласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 10:0006.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110591693Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик обязуется осуществить поставку и передать Покупателю, а Покупатель - оплатить Поставщику аппаратную платформу UserGate D (далее по тексту "Товар") по ценам, в количестве, ассортименте, комплектации и с техническими характеристиками согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110591693

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставщик обязуется осуществить поставку и передать Покупателю, а Покупатель - оплатить Поставщику аппаратную платформу UserGate D (далее по тексту "Товар") по ценам, в количестве, ассортименте, комплектации и с техническими характеристиками со-гласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    27.08.2021 09:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_32110591693.PDF

    1220_ЗК_аппаратная_платформа_UserGate_D.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Юридический адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Почтовый адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Контактный телефон

    +7 342 262-30-01

    Факс

    +7 342 284-54-54

    Адрес электронной почты

    golovotyukMariya@npoiskra.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Головотюк М. С.

    Место рассмотрения предложений

    614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставщик обязуется осуществить поставку и передать Покупателю, а Покупатель - оплатить Поставщику аппаратную платформу UserGate D (далее по тексту "Товар") по ценам, в количестве, ассортименте, комплектации и с техническими характеристиками согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 10:00 GMT +306.09.2021 10:0006.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110591693Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик обязуется осуществить поставку и передать Покупателю, а Покупатель - оплатить Поставщику аппаратную платформу UserGate D (далее по тексту "Товар") по ценам, в количестве, ассортименте, комплектации и с техническими характеристиками согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»

    Дата и время вскрытия заявок

    06.09.2021 10:0006.09.2021 10:0006.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110591693Дата и время вскрытия заявок Поставщик обязуется осуществить поставку и передать Покупателю, а Покупатель - оплатить Поставщику аппаратную платформу UserGate D (далее по тексту "Товар") по ценам, в количестве, ассортименте, комплектации и с техническими характеристиками согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.10.202111.10.2021 15:0011.10.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110591693Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется осуществить поставку и передать Покупателю, а Покупатель - оплатить Поставщику аппаратную платформу UserGate D (далее по тексту "Товар") по ценам, в количестве, ассортименте, комплектации и с техническими характеристиками согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставщик обязуется осуществить поставку и передать Покупателю, а Покупатель - оплатить Поставщику аппаратную платформу UserGate D (далее по тексту "Товар") по ценам, в количестве, ассортименте, комплектации и с техническими характеристиками согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

    Начальная цена

    570 637,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Адрес местонахождения

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Классификатор ОКПД2

    26.20.40.140

    Средства защиты информации, а также информационные и телекоммуникационные системы, защищенные с использованием средств защиты информации

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20.4

    Производство средств защиты информации, а также информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием средств защиты информации

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1030159/name/613b302e4f4506.50796549

    10.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство средств защиты информации, а также информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием средств защиты информации"

    Кол-во: 5.00000

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    Прием заявок:
    01.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    3 012 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
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