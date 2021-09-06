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Номер извещения
32110591693
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставщик обязуется осуществить поставку и передать Покупателю, а Покупатель - оплатить Поставщику аппаратную платформу UserGate D (далее по тексту "Товар") по ценам, в количестве, ассортименте, комплектации и с техническими характеристиками со-гласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
27.08.2021 09:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Почтовый адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Контактный телефон
+7 342 262-30-01
Факс
+7 342 284-54-54
Адрес электронной почты
golovotyukMariya@npoiskra.ru
Ф.И.О. контактного лица
Головотюк М. С.
Место рассмотрения предложений
614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»
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Поставщик обязуется осуществить поставку и передать Покупателю, а Покупатель - оплатить Поставщику аппаратную платформу UserGate D (далее по тексту "Товар") по ценам, в количестве, ассортименте, комплектации и с техническими характеристиками согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2021 10:00 GMT +306.09.2021 10:0006.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110591693Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик обязуется осуществить поставку и передать Покупателю, а Покупатель - оплатить Поставщику аппаратную платформу UserGate D (далее по тексту "Товар") по ценам, в количестве, ассортименте, комплектации и с техническими характеристиками согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»
Дата и время вскрытия заявок
06.09.2021 10:0006.09.2021 10:0006.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110591693Дата и время вскрытия заявок Поставщик обязуется осуществить поставку и передать Покупателю, а Покупатель - оплатить Поставщику аппаратную платформу UserGate D (далее по тексту "Товар") по ценам, в количестве, ассортименте, комплектации и с техническими характеристиками согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.10.202111.10.2021 15:0011.10.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110591693Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется осуществить поставку и передать Покупателю, а Покупатель - оплатить Поставщику аппаратную платформу UserGate D (далее по тексту "Товар") по ценам, в количестве, ассортименте, комплектации и с техническими характеристиками согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставщик обязуется осуществить поставку и передать Покупателю, а Покупатель - оплатить Поставщику аппаратную платформу UserGate D (далее по тексту "Товар") по ценам, в количестве, ассортименте, комплектации и с техническими характеристиками согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Начальная цена
570 637,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещения о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО Искра
Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
26.20.40.140
26.20.4
Документация лота
Кол-во: 5.00000
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