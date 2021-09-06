Поставщик обязуется осуществить поставку и передать Покупателю, а Покупатель - оплатить Поставщику аппаратную платформу UserGate D (далее по тексту "Товар") по ценам, в количестве, ассортименте, комплектации и с техническими характеристиками со-гласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110591693 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Поставщик обязуется осуществить поставку и передать Покупателю, а Покупатель - оплатить Поставщику аппаратную платформу UserGate D (далее по тексту "Товар") по ценам, в количестве, ассортименте, комплектации и с техническими характеристиками со-гласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра

Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра Юридический адрес 614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28 Почтовый адрес 614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28 Контактный телефон +7 342 262-30-01 Факс +7 342 284-54-54 Адрес электронной почты golovotyukMariya@npoiskra.ru Ф.И.О. контактного лица Головотюк М. С. Место рассмотрения предложений 614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. ПАО НПО «Искра» Закупки и тендеры Пермский край Ключевые слова:

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