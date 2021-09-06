Выполнение работ по строительству 2БКТП-1000-10/0,4кВ; строительство ЛЭП-10кВ (кабельные линии) от 2 с.ш. РУ-10кВ ТП-2192 (ячейка №4) до 1 с.ш. РУ-10кВ ТП-ТУ-14/21 и от 1 с.ш. РУ-10кВ ТП-2159 до 2 с.ш. РУ-10кВ ТП-ТУ-14/21. Восстановление асфальтобетонного покрытия после строительства ЛЭП-10кВ (кабельные линии) от 2 с.ш. РУ-10кВ ТП-2192 (ячейка №4) до 1 с.ш. РУ-10кВ ТП-ТУ-14/21 и от 1 с.ш. РУ-10кВ ТП-2159 до 2 с.ш. РУ-10кВ ТП-ТУ-14/21 на объекте: «Гостиничный комплекс 4* Cosmos Omsk, расположенный на земельном участке с кадастровым номером: 55:36:040104:508, местоположение установлено в 380м юго-восточнее относительно 14-этажного жилого дома по адресу: г. Омск, ЦАО, ул. Волочаевская, 18

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110592029 Уникальный номер закупки Номер закупки 294 (294-2708-21) Наименование закупки Выполнение работ по строительству 2БКТП-1000-10/0,4кВ; строительство ЛЭП-10кВ (кабельные линии) от 2 с.ш. РУ-10кВ ТП-2192 (ячейка №4) до 1 с.ш. РУ-10кВ ТП-ТУ-14/21 и от 1 с.ш. РУ-10кВ ТП-2159 до 2 с.ш. РУ-10кВ ТП-ТУ-14/21. Восстановление асфальтобетонного покрытия после строительства ЛЭП-10кВ (кабельные линии) от 2 с.ш. РУ-10кВ ТП-2192 (ячейка №4) до 1 с.ш. РУ-10кВ ТП-ТУ-14/21 и от 1 с.ш. РУ-10кВ ТП-2159 до 2 с.ш. РУ-10кВ ТП-ТУ-14/21 на объекте: «Гостиничный комплекс 4* Cosmos Omsk, расположенный на земельном участке с кадастровым номером: 55:36:040104:508, местоположение установлено в 380м юго-восточнее относительно 14-этажного жилого дома по адресу: г. Омск, ЦАО, ул. Волочаевская, 18 Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКЭЛЕКТРО

Все закупки и тендеры АО ОМСКЭЛЕКТРО Юридический адрес 644027, Российская Федерация, Омская область, Омск, Лизы Чайкиной, 8 Почтовый адрес 644027, Российская Федерация, Омская область, Омск, Лизы Чайкиной, 8 Контактный телефон +7 3812 54-10-24 Факс {} Адрес электронной почты zakupka@omskelectro.ru Ф.И.О. контактного лица Петрова Мария Сергеевна Место рассмотрения предложений Омск, ул. Л. Чайкиной, 8 Закупки и тендеры Омская область Ключевые слова:

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