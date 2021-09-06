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ПАО МОЭК Все закупки и тендеры ПАО МОЭК

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Производство деревянных инструментов, корпусов и рукояток инструментов, рукояток щеток и метелок, обувных колодок и растяжек для обуви" Кол-во: 156302.00000

"Позиция 2" "Производство деревянных инструментов, корпусов и рукояток инструментов, рукояток щеток и метелок, обувных колодок и растяжек для обуви" Кол-во: 8095.00000

"Позиция 3" "Производство деревянных инструментов, корпусов и рукояток инструментов, рукояток щеток и метелок, обувных колодок и растяжек для обуви" Кол-во: 3564.90000

"Позиция 4" "Производство деревянных инструментов, корпусов и рукояток инструментов, рукояток щеток и метелок, обувных колодок и растяжек для обуви" Кол-во: 4519.00000

"Позиция 5" "Производство деревянных инструментов, корпусов и рукояток инструментов, рукояток щеток и метелок, обувных колодок и растяжек для обуви" Кол-во: 785.00000

"Позиция 6" "Производство деревянных инструментов, корпусов и рукояток инструментов, рукояток щеток и метелок, обувных колодок и растяжек для обуви" Кол-во: 1941.00000