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    Главная / Торги / Поставка хозтоваров для нужд ПАО "МОЭК" 22P10311

    Поставка хозтоваров для нужд ПАО "МОЭК" 22P10311

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 14:0006.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110591735Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозтоваров для нужд ПАО "МОЭК"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110591735

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    22P10311

    Наименование закупки

    Поставка хозтоваров для нужд ПАО "МОЭК" 22P10311

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    27.08.2021 09:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ZD_22P10311.zip

    22P10311_prot.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО МОЭК

    Юридический адрес

    119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017

    Почтовый адрес

    119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017

    Контактный телефон

    +7 495 587-77-88

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Lazarev_A_D@moek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лазарев Андрей Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка хозтоваров для нужд ПАО "МОЭК"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.11.202119.11.2021 17:0019.11.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110591735Подведение итогов не позднее Поставка хозтоваров для нужд ПАО "МОЭК"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозтоваров для нужд ПАО "МОЭК"

    Начальная цена

    11 360 295,53

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    473 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    473 000,00

    или

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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МОЭК
    Все закупки и тендеры ПАО МОЭК

    Адрес местонахождения

    119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017

    Классификатор ОКПД2

    16.29.11

    Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов, рукоятки и части щеток и метел, блоки для изготовления курительных трубок, сапожные колодки и растяжки для обуви, деревянные

    Классификатор ОКВЭД2

    16.29.11

    Производство деревянных инструментов, корпусов и рукояток инструментов, рукояток щеток и метелок, обувных колодок и растяжек для обуви

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1027046/name/61377f61576e94.65872048

    07.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство деревянных инструментов, корпусов и рукояток инструментов, рукояток щеток и метелок, обувных колодок и растяжек для обуви"

    Кол-во: 156302.00000

    "Позиция 2"

    "Производство деревянных инструментов, корпусов и рукояток инструментов, рукояток щеток и метелок, обувных колодок и растяжек для обуви"

    Кол-во: 8095.00000

    "Позиция 3"

    "Производство деревянных инструментов, корпусов и рукояток инструментов, рукояток щеток и метелок, обувных колодок и растяжек для обуви"

    Кол-во: 3564.90000

    "Позиция 4"

    "Производство деревянных инструментов, корпусов и рукояток инструментов, рукояток щеток и метелок, обувных колодок и растяжек для обуви"

    Кол-во: 4519.00000

    "Позиция 5"

    "Производство деревянных инструментов, корпусов и рукояток инструментов, рукояток щеток и метелок, обувных колодок и растяжек для обуви"

    Кол-во: 785.00000

    "Позиция 6"

    "Производство деревянных инструментов, корпусов и рукояток инструментов, рукояток щеток и метелок, обувных колодок и растяжек для обуви"

    Кол-во: 1941.00000

    "Позиция 7"

    "Производство деревянных инструментов, корпусов и рукояток инструментов, рукояток щеток и метелок, обувных колодок и растяжек для обуви"

    Кол-во: 20.00000

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