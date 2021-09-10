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    Главная / Торги / Запорная арматура -задвижки, краны шаровые,насосы

    Запорная арматура -задвижки, краны шаровые,насосы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 11:0010.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144937Дата и время окончания срока приема заявок Покупка энергетического оборудования- задвижек,кранов шаровых,насосовЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144937

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запорная арматура -задвижки, краны шаровые,насосы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.08.2021 15:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1.1._Закуп._Прил.__1_Акт_о_приемке_материалов.rtf

    ГПБ_ДОКУМЕНТАЦИЯ__Зцен_по_ПОЛОЖЕНИЮ_6.0_ЗАПОРНАЯ_АРМАТУРА_корр.doc

    1.__Договор._Закуп_2020.docx

    Приложение_№1_Спец-ция_закуп.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Мечел-Материалы
    Все закупки и тендеры Мечел-Материалы

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-52-23

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    YuliyaChernysheva@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чернышева Юлия Артуровна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Покупка энергетического оборудования- задвижек,кранов шаровых,насосов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 11:00 GMT +310.09.2021 11:0010.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144937Дата и время окончания срока приема заявок Покупка энергетического оборудования- задвижек,кранов шаровых,насосовЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    08.10.2021 11:0008.10.2021 11:0008.10.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144937Подведение итогов не позднее Покупка энергетического оборудования- задвижек,кранов шаровых,насосовЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.10.202108.10.2021 11:0008.10.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144937Подведение итогов не позднее Покупка энергетического оборудования- задвижек,кранов шаровых,насосовЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покупка энергетического оборудования- задвижек,кранов шаровых,насосов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации. 1) Обязательное наличие сертификата соответствия и / или оригинальных паспортов; С поставляемой продукцией предоставить заверенные сертификаты качества товара, выданные производителем, по каждой позиции, либо один, на всю партию товара. 2) Год выпуска продукции не ранее 2021г

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1.Рекомендуемые условия оплаты: в течение 60 календарных дней после поставки 2.Рекомендуемые условия поставки: в течение 30 календарных дней после заключения договора. 3.Срок подписания договора и спецификации после отправки на электронную почту или по факсу - 5 дней. По окончании 5 дней коммерческое предложение, поданное в ходе торгов, считается недействительным. В этом случае к рассмотрению принимается следующее по цене предложение. При прикреплении коммерческого предложения, обязательно указывать срок его действия. Без указания срока действия - коммерческое предложение считается недействительным. Подписание договора поставки в типовой форме ООО Мечел-Материалы, без протоколов разногласий (см.вложение); 4) Данная процедура не является конкурсом или публичной офертой и не регулируется ст. 447-449 и 1057-1061 ГК РФ. Организатор запроса предложений вправе отказаться от всех поступивших предложений, не неся при этом никакой материальной ответственности перед Участниками.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-Материалы
    Все закупки и тендеры Мечел-Материалы

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13

    Арматура запорная для управления процессом (задвижки, краны, клапаны запорные, затворы дисковые и другая арматура)

    29.13.13

    Клапаны управления процессом, задвижки, клапаны запорные, краны шаровые и клапаны прочие

    29.13.13.260

    Краны шаровые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран шаровый фланцевый ду 50 РУ 16 ГОСТ 15527-2004"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Кран шаровый фланцевый ду 80 РУ 16 ГОСТ 15527-2004"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Кран шаровый фланцевый ду 100 РУ 16 ГОСТ 15527-2004"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Насос консольный 1 К8/ 18 с элек. двигат. ГОСТ Р52743-2007"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Кран шаровый муфтовый ДУ 15 РУ1,6МП ГОСТ 15527-2004"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "Кран шаровый муфтовый ДУ50 РУ1,6МПа ГОСТ 15527-2004"

    Кол-во: 30

    "Позиция 7"

    "Насос СМ 100-65-200 с электродвигателем ГОСТ 15150-69"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Кран стальной шаровый 11с67п, РУ40, ДУ50 titan под приварку ГОСТ 15527-2004"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Задвижка ЗКЛ2 с выдвижным шпинделем, DN 100, PN 1,6 МПа, 30с41нж, среда — воздух. ГОСТ 5762-2002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Кран шаровой цельносварной 11С67П ДУ50 РУ40, ГОСТ 15150 Титан фланцевый стандартнопроходной, с рукояткой"

    Кол-во: 12

    "Позиция 11"

    "Кран шаровой цельносварной 11С67П ДУ80 РУ16, ГОСТ 15150 Титан фланцевый стандартнопроходной, с рукояткой"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Вентиль латунный муфтовый 15БЗР ДУ20 Ру16, ГОСТ 15527-2004, трубопроводы холодной воды"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Вентиль латунный муфтовый 15БЗР ДУ15 Ру16, ГОСТ 15527-20, трубопроводы холодной воды"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Задвижка клиновая 30С41НЖ Ду80 Ру16, ГОСТ 5762-2002 с выдвижным шпинделем фланцевая с ответными фланцами"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Задвижка клиновая 30С41НЖ Ду100 Ру16, ГОСТ 5762-2002 с выдвижным шпинделем фланцевая с ответными фланцами"

    Кол-во: 2

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