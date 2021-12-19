Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

1. К рассмотрению принимаются заявки, предложения цены которых не будут менее 50% от начальной цены договора. 2. Предоставление скан копий документов удостоверяющих личность, организацию, ИП, ИНН, согласия на обработку персональных данных 3. Передача имущества производится при 100% оплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. Самовывоз.