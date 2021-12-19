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    Главная / Торги / Продажа. Станок долбежный. Модель 7417

    Продажа. Станок долбежный. Модель 7417

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.12.2021 21:0019.12.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144580Дата и время окончания срока приема заявок Продажа. Станок долбежный. Модель 7417ЕКАТЕРИНБУРГПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144580

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продажа. Станок долбежный. Модель 7417

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.08.2021 09:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Анализ оборудования по критериям

    Отчет ЦНЭС оборудование Вектор г. Екатеринбург

    Проект договора на реализацию

    Презентация и описание актива по форме паспорта предприятия

    Справка о балансовой стоимости

    ГП144580_Протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВЕКТОР
    Все закупки и тендеры АО УПП ВЕКТОР

    Юридический адрес

    620078, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ГАГАРИНА, 28, -, -

    Почтовый адрес

    620078, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ГАГАРИНА, 28, -, -

    Контактный телефон

    +7 343 362-85-58

    Факс

    +7 343 375-83-25

    Адрес электронной почты

    ogm@vektor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рабчевский Дмитрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    ЕКАТЕРИНБУРГ

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продажа. Станок долбежный. Модель 7417

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.12.2021 21:00 GMT +319.12.2021 21:0019.12.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144580Дата и время окончания срока приема заявок Продажа. Станок долбежный. Модель 7417ЕКАТЕРИНБУРГ

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2021 12:0022.12.2021 12:0022.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144580Дата и время вскрытия заявок Продажа. Станок долбежный. Модель 7417ЕКАТЕРИНБУРГ

    Подведение итогов не позднее

    22.12.2021 12:0022.12.2021 12:0022.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144580Подведение итогов не позднее Продажа. Станок долбежный. Модель 7417ЕКАТЕРИНБУРГ

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.12.202122.12.2021 12:0022.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144580Подведение итогов не позднее Продажа. Станок долбежный. Модель 7417ЕКАТЕРИНБУРГ

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа. Станок долбежный. Модель 7417

    Начальная цена

    104 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620078, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 28Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. К рассмотрению принимаются заявки, предложения цены которых не будут менее 50% от начальной цены договора. 2. Предоставление скан копий документов удостоверяющих личность, организацию, ИП, ИНН, согласия на обработку персональных данных 3. Передача имущества производится при 100% оплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. Самовывоз.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО УПП ВЕКТОР
    Все закупки и тендеры АО УПП ВЕКТОР

    Адрес местонахождения

    620078, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ГАГАРИНА, 28, -, -

    Классификатор ОКПД2

    28.41.24.190

    Станки для прочих видов обработки металлов резанием

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Фото 5

    22.12.2021

    Фото 4

    22.12.2021

    Фото 2

    22.12.2021

    Фото 1

    22.12.2021

    Фото 3

    22.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1118721/name/61c2ec32b88855.46780995

    22.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Продажа. Станок долбежный. Модель 7417"

    Кол-во: 1

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