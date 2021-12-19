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Номер извещения
ГП144580
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продажа. Станок долбежный. Модель 7417
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.08.2021 09:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620078, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ГАГАРИНА, 28, -, -
Почтовый адрес
620078, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ГАГАРИНА, 28, -, -
Контактный телефон
+7 343 362-85-58
Факс
+7 343 375-83-25
Адрес электронной почты
ogm@vektor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рабчевский Дмитрий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
ЕКАТЕРИНБУРГ
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продажа. Станок долбежный. Модель 7417
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.12.2021 21:00 GMT +319.12.2021 21:0019.12.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144580Дата и время окончания срока приема заявок Продажа. Станок долбежный. Модель 7417ЕКАТЕРИНБУРГ
Дата и время вскрытия заявок
22.12.2021 12:0022.12.2021 12:0022.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144580Дата и время вскрытия заявок Продажа. Станок долбежный. Модель 7417ЕКАТЕРИНБУРГ
Подведение итогов не позднее
22.12.2021 12:0022.12.2021 12:0022.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144580Подведение итогов не позднее Продажа. Станок долбежный. Модель 7417ЕКАТЕРИНБУРГ
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа. Станок долбежный. Модель 7417
Начальная цена
104 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620078, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 28Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО УПП ВЕКТОР
Все закупки и тендеры АО УПП ВЕКТОР
Адрес местонахождения
620078, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ГАГАРИНА, 28, -, -
28.41.24.190
Документация лота
Кол-во: 1
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