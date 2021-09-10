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    Главная / Торги / Поставка ленточных картриджей

    Поставка ленточных картриджей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 10:0010.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110591630Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ленточных картриджейМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110591630

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка ленточных картриджей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    27.08.2021 09:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Решение_ленточные_картриджи.pdf

    ИЗВЕЩЕНИЕ_ЗК_для_всех_c_изменениями_от_6.09.21.docx

    НМЦД_к_извещению.pdf

    Протокол_387_ГО_15.09.2021_итог_ленточные_картриджи.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 495 797-33-33 доб. 50429

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    zakupki-center@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Балакирева Ирина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ленточных картриджей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 10:00 GMT +310.09.2021 10:0010.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110591630Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ленточных картриджейМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    10.09.2021 10:0010.09.2021 10:0010.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110591630Дата и время вскрытия заявок Поставка ленточных картриджейМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 11:0015.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110591630Подведение итогов не позднее Поставка ленточных картриджейМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ленточных картриджей

    Начальная цена

    938 240,03

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    26.80.11.000

    Носители данных магнитные без записи, кроме магнитных карт

    Классификатор ОКВЭД2

    46.51.1

    Торговля оптовая компьютерами и периферийными устройствами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1033642/name/6141f04437b6f8.37699221

    15.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая компьютерами и периферийными устройствами"

    Кол-во: 1.00000

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