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    Главная / Торги / Поставка фитингов для врезки под давлением для нужд ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

    Поставка фитингов для врезки под давлением для нужд ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 11:5906.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110591637Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для врезки под давлениемРостов-На-ДонуПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110591637

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка фитингов для врезки под давлением для нужд ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    27.08.2021 09:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_внесении_изменений_в_итоговый_протокол.pdf

    Итоговый_протокол.pdf

    Документация_МИ.docx

    Извещение_МИ.docx

    Коммерческое_предложение.xlsx

    Проект_договора.docx

    Техническое_задание.docx

    Итоговый_протокол___243_08_2021_И.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ

    Юридический адрес

    344022, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КИРОВСКИЙ, 40, А,

    Почтовый адрес

    344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А

    Контактный телефон

    +7 863 203-61-61

    Факс

    +7 863 265-03-60

    Адрес электронной почты

    zakupki@rostovoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дурнев Сергей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Ростов-На-Дону

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования для врезки под давлением

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 15:0008.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110591637Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для врезки под давлениемРостов-На-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования для врезки под давлением

    Начальная цена

    14 038 627,68

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ

    Адрес местонахождения

    344022, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КИРОВСКИЙ, 40, А,

    344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А

    Классификатор ОКПД2

    25.73.4

    Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с механическим приводом или без него)

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1032158/name/61405e72b16f67.99251103

    14.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1032163/name/61405eb85dd1b9.94435155

    14.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1028095/name/6138af993c3584.16860103

    08.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 786.00000

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