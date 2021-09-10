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    Главная / Торги / Закупка автошин для грузовых автомобилей

    Закупка автошин для грузовых автомобилей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 18:0010.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144577Дата и время окончания срока приема заявок Закупка автошин для грузовых автомобилейТулаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144577

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка автошин для грузовых автомобилей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.08.2021 09:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоги.pdf

    ТЗ_Автошины1.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ТУЛА
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ТУЛА

    Юридический адрес

    300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331

    Почтовый адрес

    300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331

    Контактный телефон

    +7 906 620-22-22

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    fandeena@cryo-gas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жваков Сергей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка автошин для грузовых автомобилей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 18:00 GMT +310.09.2021 18:0010.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144577Дата и время окончания срока приема заявок Закупка автошин для грузовых автомобилейТула

    Дата и время вскрытия заявок

    10.09.2021 18:0010.09.2021 18:0010.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144577Дата и время вскрытия заявок Закупка автошин для грузовых автомобилейТула

    Подведение итогов не позднее

    22.10.2021 14:0022.10.2021 14:0022.10.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144577Подведение итогов не позднее Закупка автошин для грузовых автомобилейТула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.10.202122.10.2021 14:0022.10.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144577Подведение итогов не позднее Закупка автошин для грузовых автомобилейТула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка автошин для грузовых автомобилей

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРИОГАЗ-ТУЛА
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ТУЛА

    Адрес местонахождения

    300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331

    Классификатор ОКПД2

    22.11.13.110

    Шины и покрышки пневматические для автобусов, троллейбусов и грузовых автомобилей новые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1089091/name/619c952ba132a0.08541676

    23.11.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Закупка автошин для грузовых автомобилей"

    Кол-во: 66

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