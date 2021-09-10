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Номер извещения
ГП144577
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка автошин для грузовых автомобилей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.08.2021 09:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331
Почтовый адрес
300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331
Контактный телефон
+7 906 620-22-22
Факс
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Адрес электронной почты
fandeena@cryo-gas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жваков Сергей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Тула
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка автошин для грузовых автомобилей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2021 18:00 GMT +310.09.2021 18:0010.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144577Дата и время окончания срока приема заявок Закупка автошин для грузовых автомобилейТула
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2021 18:0010.09.2021 18:0010.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144577Дата и время вскрытия заявок Закупка автошин для грузовых автомобилейТула
Подведение итогов не позднее
22.10.2021 14:0022.10.2021 14:0022.10.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144577Подведение итогов не позднее Закупка автошин для грузовых автомобилейТула
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка автошин для грузовых автомобилей
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРИОГАЗ-ТУЛА
Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ТУЛА
Адрес местонахождения
300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331
22.11.13.110
Документация лота
Кол-во: 66
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