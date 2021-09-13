www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП144944
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Покупка резинотехнических изделий - кольца,манжеты,рукава напорные, ремни клиновые
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
30.08.2021 15:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-52-23
Факс
{}
Адрес электронной почты
YuliyaChernysheva@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чернышева Юлия Артуровна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Кольца, рукава напорные, ремни клиновые
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.09.2021 11:00 GMT +313.09.2021 11:0013.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144944Дата и время окончания срока приема заявок Кольца, рукава напорные, ремни клиновыеЧелябинск
Подведение итогов не позднее
06.10.2021 21:5906.10.2021 21:5906.10.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144944Подведение итогов не позднее Кольца, рукава напорные, ремни клиновыеЧелябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кольца, рукава напорные, ремни клиновые
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации. 1) Обязательное наличие сертификата соответствия и / или оригинальных паспортов; С поставляемой продукцией предоставить заверенные сертификаты качества товара, выданные производителем, по каждой позиции, либо один, на всю партию товара. 2) Год выпуска продукции не ранее 2017-2018г
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
1.Рекомендуемые условия оплаты: в течение 60 календарных дней после поставки 2.Рекомендуемые условия поставки: в течение 30 календарных дней после заключения договора. 3.Срок подписания договора и спецификации после отправки на электронную почту или по факсу - 5 дней. По окончании 5 дней коммерческое предложение, поданное в ходе торгов, считается недействительным. В этом случае к рассмотрению принимается следующее по цене предложение. При прикреплении коммерческого предложения, обязательно указывать срок его действия. Без указания срока действия - коммерческое предложение считается недействительным. Подписание договора поставки в типовой форме ООО Мечел-Материалы, без протоколов разногласий (см.вложение); 4) Данная процедура не является конкурсом или публичной офертой и не регулируется ст. 447-449 и 1057-1061 ГК РФ. Организатор запроса предложений вправе отказаться от всех поступивших предложений, не неся при этом никакой материальной ответственности перед Участниками.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-Материалы
Все закупки и тендеры Мечел-Материалы
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14
22.19.40.122
22.19.73.113
22.19.73.111
22.19.30.131
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
Кол-во: 24
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 80
Кол-во: 20
Кол-во: 28
Кол-во: 12
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 2000
Кол-во: 30
Кол-во: 4
Кол-во: 550
Кол-во: 6
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.