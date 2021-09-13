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    Главная / Торги / Покупка резинотехнических изделий - кольца,манжеты,рукава напорные, ремни клиновые

    Покупка резинотехнических изделий - кольца,манжеты,рукава напорные, ремни клиновые

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 11:0013.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144944Дата и время окончания срока приема заявок Кольца, рукава напорные, ремни клиновыеЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144944

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Покупка резинотехнических изделий - кольца,манжеты,рукава напорные, ремни клиновые

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.08.2021 15:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГПБ_ДОКУМЕНТАЦИЯ__Зцен_по_ПОЛОЖЕНИЮ_6.0_РТИ_корр.doc

    1.1._Закуп._Прил.__1_Акт_о_приемке_материалов.rtf

    Приложение №1 Спец-ция закуп

    1.__Договор._Закуп_2020.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Мечел-Материалы
    Все закупки и тендеры Мечел-Материалы

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-52-23

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    YuliyaChernysheva@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чернышева Юлия Артуровна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Кольца, рукава напорные, ремни клиновые

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.09.2021 11:00 GMT +313.09.2021 11:0013.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144944Дата и время окончания срока приема заявок Кольца, рукава напорные, ремни клиновыеЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    06.10.2021 21:5906.10.2021 21:5906.10.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144944Подведение итогов не позднее Кольца, рукава напорные, ремни клиновыеЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.10.202106.10.2021 21:5906.10.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144944Подведение итогов не позднее Кольца, рукава напорные, ремни клиновыеЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кольца, рукава напорные, ремни клиновые

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации. 1) Обязательное наличие сертификата соответствия и / или оригинальных паспортов; С поставляемой продукцией предоставить заверенные сертификаты качества товара, выданные производителем, по каждой позиции, либо один, на всю партию товара. 2) Год выпуска продукции не ранее 2017-2018г

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1.Рекомендуемые условия оплаты: в течение 60 календарных дней после поставки 2.Рекомендуемые условия поставки: в течение 30 календарных дней после заключения договора. 3.Срок подписания договора и спецификации после отправки на электронную почту или по факсу - 5 дней. По окончании 5 дней коммерческое предложение, поданное в ходе торгов, считается недействительным. В этом случае к рассмотрению принимается следующее по цене предложение. При прикреплении коммерческого предложения, обязательно указывать срок его действия. Без указания срока действия - коммерческое предложение считается недействительным. Подписание договора поставки в типовой форме ООО Мечел-Материалы, без протоколов разногласий (см.вложение); 4) Данная процедура не является конкурсом или публичной офертой и не регулируется ст. 447-449 и 1057-1061 ГК РФ. Организатор запроса предложений вправе отказаться от всех поступивших предложений, не неся при этом никакой материальной ответственности перед Участниками.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-Материалы
    Все закупки и тендеры Мечел-Материалы

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    22.19.40.122

    Ремни приводные прорезиненные клиновые

    22.19.73.113

    Манжеты резинометаллические

    22.19.73.111

    Кольца резиновые уплотнительные

    22.19.30.131

    Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кольцо резиновое 190*205 ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Манжета 630*670 ГОСТ 22704-77"

    Кол-во: 24

    "Позиция 3"

    "Ремень А-1000 ГОСТ 1284-89"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Ремень А-1250 ГОСТ 1284-89"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Ремень А-900 ГОСТ 1284-89"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Ремень В(Б)-2360 ГОСТ 1284-89"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Ремень В(Б)-2800 ГОСТ 1284-89"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Ремень В-1000 ГОСТ 1284-89"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Ремень В-1120 ГОСТ 1284-89"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Ремень В-1400 ГОСТ 1284-89"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Ремень В-3350 ГОСТ 1284-89"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "Ремень Д-3150 ГОСТ 1284-89"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Ремень Д-9000 ГОСТ 1284-89"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Ремень С-2360 ГОСТ 1284-89"

    Кол-во: 80

    "Позиция 15"

    "Ремень С-2500 ГОСТ 1284-89"

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "Ремень С-2800 ГОСТ 1284-89"

    Кол-во: 28

    "Позиция 17"

    "Ремень С-5000 ГОСТ 1284-89"

    Кол-во: 12

    "Позиция 18"

    "Рукав пневматический ду 16"

    Кол-во: 200

    "Позиция 19"

    "Рукав пневматический ду 20"

    Кол-во: 100

    "Позиция 20"

    "Рукав кислородный Ø 9 мм"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 21"

    "Рукав напорно-всасывающий внутренний проход 50 мм, рабочее давление 3 атмосферы, ГОСТ 5398-76"

    Кол-во: 30

    "Позиция 22"

    "Рукав напорно-всасывающий внутренний проход 50 мм, рабочее давление 3 атмосферы, длина от 2,5м до 4м, ГОСТ 5398-76"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Рукав напорный В 50 ( резиновый)"

    Кол-во: 550

    "Позиция 24"

    "Сальник 80*105*12 ГОСТ 8752-79"

    Кол-во: 6

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