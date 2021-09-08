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    Главная / Торги / Электрика

    Электрика

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 11:5908.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110591614Дата и время окончания срока приема заявок Поставка провода ПВ1Городищенский район, р.п. ГородищеПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110591614

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Электрика

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.08.2021 09:45

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    итоговый_протокол.pdf

    Форма_12_Описание_поставляемого_товара..xlsx

    Документация_МСП_1.docx

    Договор_поставки.doc

    Извещение_МСП.docx

    Техническое_задание_образец_критерий_оценки_оплата.xlsx

    Форма_3_Коммерческого_предложения.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Юридический адрес

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    Почтовый адрес

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Контактный телефон

    +7 8442 25-80-30

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    kazimirova_ms@vlg-gaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казимирова Марина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Городищенский район, р.п. Городище

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка провода ПВ1

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.202114.09.2021 12:0014.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110591614Подведение итогов не позднее Поставка провода ПВ1Городищенский район, р.п. Городище

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка провода ПВ1

    Начальная цена

    205 958,75

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    27.32

    Провода и кабели электронные и электрические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    27.32

    Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1031897/name/61403bd1d9c340.69994732

    14.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 2"

    "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования"

    Кол-во: 4134.50000

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