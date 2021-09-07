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    Главная / Торги / ПОСТАВКА РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННОЙ УСТАНОВКИ СОГЛАСНО ТЗ

    ПОСТАВКА РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННОЙ УСТАНОВКИ СОГЛАСНО ТЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 14:0007.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144584Дата и время окончания срока приема заявок ПОСТАВКА РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННОЙ УСТАНОВКИ СОГЛАСНО ТЗМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144584

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    528035

    Наименование закупки

    ПОСТАВКА РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННОЙ УСТАНОВКИ СОГЛАСНО ТЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.08.2021 09:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    528035_Проект_договора_РТЛ.docx

    528035_Техническое_задание_РТЛ.docx

    528035_Закупочная_документация_поставка_РТЛ.doc

    ГП144584_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИНКОМ-ИНВЕСТ
    Все закупки и тендеры ФИНКОМ-ИНВЕСТ

    Юридический адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Почтовый адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Контактный телефон

    +7 495 221-88-88 доб. 63908

    Факс

    +7 495 221-88-88

    Адрес электронной почты

    63908@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Жегалин Андрей Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ПОСТАВКА РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННОЙ УСТАНОВКИ СОГЛАСНО ТЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2021 14:00 GMT +307.09.2021 14:0007.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144584Дата и время окончания срока приема заявок ПОСТАВКА РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННОЙ УСТАНОВКИ СОГЛАСНО ТЗМосква

    Подведение итогов не позднее

    07.10.2021 15:0007.10.2021 15:0007.10.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144584Подведение итогов не позднее ПОСТАВКА РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННОЙ УСТАНОВКИ СОГЛАСНО ТЗМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.10.202107.10.2021 15:0007.10.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144584Подведение итогов не позднее ПОСТАВКА РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННОЙ УСТАНОВКИ СОГЛАСНО ТЗМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ПОСТАВКА РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННОЙ УСТАНОВКИ СОГЛАСНО ТЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    СОГЛАСНО ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    СОГЛАСНО ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    СОГЛАСНО ТЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФИНКОМ-ИНВЕСТ
    Все закупки и тендеры ФИНКОМ-ИНВЕСТ

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Классификатор ОКПД2

    26.51.99.110

    Услуги по производству приборов и аппаратуры для измерения или обнаружения ионизирующих излучений

    26.60.11.113

    Аппараты рентгенографические

    27.90.11.313

    Источники альфа-излучения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект договора

    02.09.2021

    Закупочная документация

    02.09.2021

    Техническое задание (ТЗ)

    02.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1026798/name/613747c3c16397.23417852

    07.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПОСТАВКА РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННОЙ УСТАНОВКИ СОГЛАСНО ТЗ"

    Кол-во: 1

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