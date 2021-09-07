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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП144584
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ПОСТАВКА РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННОЙ УСТАНОВКИ СОГЛАСНО ТЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
27.08.2021 09:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Почтовый адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Контактный телефон
+7 495 221-88-88 доб. 63908
Факс
+7 495 221-88-88
Адрес электронной почты
63908@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Жегалин Андрей Игоревич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ПОСТАВКА РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННОЙ УСТАНОВКИ СОГЛАСНО ТЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.09.2021 14:00 GMT +307.09.2021 14:0007.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144584Дата и время окончания срока приема заявок ПОСТАВКА РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННОЙ УСТАНОВКИ СОГЛАСНО ТЗМосква
Подведение итогов не позднее
07.10.2021 15:0007.10.2021 15:0007.10.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144584Подведение итогов не позднее ПОСТАВКА РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННОЙ УСТАНОВКИ СОГЛАСНО ТЗМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПОСТАВКА РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННОЙ УСТАНОВКИ СОГЛАСНО ТЗ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
СОГЛАСНО ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
СОГЛАСНО ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФИНКОМ-ИНВЕСТ
Все закупки и тендеры ФИНКОМ-ИНВЕСТ
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
26.51.99.110
26.60.11.113
27.90.11.313
Документация лота
Кол-во: 1
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