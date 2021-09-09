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Номер извещения
АП003108
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Устройство плавного пуска высоковольтное по 28213.36.060 ИТТ для мельницы МШЦ 3,6х5,5
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.08.2021 09:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 336-69-91
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
tenders@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Галинурова Эльвира Ралифовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Устройство плавного пуска высоковольтное по 28213.36.060 ИТТ для мельницы МШЦ 3,6х5,5
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2021 12:00 GMT +309.09.2021 12:0009.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003108Дата и время окончания срока приема заявок Устройство плавного пуска высоковольтное по 28213.36.060 ИТТ для мельницы МШЦ 3,6х5,5Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
09.09.2021 12:0009.09.2021 12:0009.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок АП003108Дата и время вскрытия заявок Устройство плавного пуска высоковольтное по 28213.36.060 ИТТ для мельницы МШЦ 3,6х5,5Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
07.10.2021 15:0007.10.2021 15:0007.10.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003108Подведение итогов не позднее Устройство плавного пуска высоковольтное по 28213.36.060 ИТТ для мельницы МШЦ 3,6х5,5Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Устройство плавного пуска высоковольтное по 28213.36.060 ИТТ для мельницы МШЦ 3,6х5,5
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
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Документация лота
Кол-во: 1
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