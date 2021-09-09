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    Главная / Торги / Устройство плавного пуска высоковольтное по 28213.36.060 ИТТ для мельницы МШЦ 3,6х5,5

    Устройство плавного пуска высоковольтное по 28213.36.060 ИТТ для мельницы МШЦ 3,6х5,5

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 12:0009.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003108Дата и время окончания срока приема заявок Устройство плавного пуска высоковольтное по 28213.36.060 ИТТ для мельницы МШЦ 3,6х5,5ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП003108

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    756

    Наименование закупки

    Устройство плавного пуска высоковольтное по 28213.36.060 ИТТ для мельницы МШЦ 3,6х5,5

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.08.2021 09:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    28213.36.060_ИТТ__для_ЭТП_.pdf

    Извещение_о_проведении_закупки.docx

    ДОГОВОР поставки типовой рамочный.docx

    Приложение №3_Справка об опыте работы.docx

    Приложение №4 Свидетельство изготовителя.docx

    Приложение__1_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    28213.36.060_ИТТ__для_ЭТП_.doc

    АП003108_Протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-69-91

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Галинурова Эльвира Ралифовна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Устройство плавного пуска высоковольтное по 28213.36.060 ИТТ для мельницы МШЦ 3,6х5,5

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.09.2021 12:00 GMT +309.09.2021 12:0009.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003108Дата и время окончания срока приема заявок Устройство плавного пуска высоковольтное по 28213.36.060 ИТТ для мельницы МШЦ 3,6х5,5Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    09.09.2021 12:0009.09.2021 12:0009.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок АП003108Дата и время вскрытия заявок Устройство плавного пуска высоковольтное по 28213.36.060 ИТТ для мельницы МШЦ 3,6х5,5Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    07.10.2021 15:0007.10.2021 15:0007.10.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003108Подведение итогов не позднее Устройство плавного пуска высоковольтное по 28213.36.060 ИТТ для мельницы МШЦ 3,6х5,5Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.10.202107.10.2021 15:0007.10.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003108Подведение итогов не позднее Устройство плавного пуска высоковольтное по 28213.36.060 ИТТ для мельницы МШЦ 3,6х5,5Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Устройство плавного пуска высоковольтное по 28213.36.060 ИТТ для мельницы МШЦ 3,6х5,5

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1063361/name/617152cfc6f479.17702373

    21.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "УСТРОЙСТВО; плавного пуска; высоковольтное; по 28213.36.060 ИТТ (09454270211)"

    Кол-во: 1

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