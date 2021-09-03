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    Главная / Торги / Поставка электроприводов

    Поставка электроприводов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 12:0003.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110591564Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электроприводовг. Киров, ул. Производственная, 25Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110591564

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    370

    Наименование закупки

    Поставка электроприводов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.08.2021 09:37

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Опросный_лист__0611_000015.doc

    Опросный_лист__0611_000064.doc

    Приложение__1_к_Котировочной_заявке.xlsx

    Приложение__2_к_Извещению__ТЗ_.xls

    Приложение__1_к_Договору.xlsx

    Обоснование_НМЦ.xls

    Приложение___1_к_Извещению__котировочная_заявка_.doc

    Извещение.docx

    Извещение.pdf

    Приложение___1.2_к_Договору.doc

    Приложение___1.1_к_Договру.doc

    Приложение__3_к_Извещению_ДОГОВОР_ПОСТАВКИ.docx

    Протокол_рассмотрения_котир.заявок_и_подведение_итогов_СМСП_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25,

    Почтовый адрес

    г. Киров, ул. Производственная, 25

    Контактный телефон

    +7 912 365-03-04

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@vdkanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Ольга Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Киров, ул. Производственная, 25

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электроприводов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.202107.09.2021 16:0007.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110591564Подведение итогов не позднее Поставка электроприводовг. Киров, ул. Производственная, 25

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электроприводов

    Начальная цена

    415 633,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25,

    г. Киров, ул. Производственная, 25

    Классификатор ОКПД2

    28.14.20

    Приводы и механизмы исполнительные, основные узлы, детали, комплектующие арматуры

    Классификатор ОКВЭД2

    28.1

    Производство машин и оборудования общего назначения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1026397/name/6137065db556e7.51898967

    07.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство машин и оборудования общего назначения"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Производство машин и оборудования общего назначения"

    Кол-во: 2.00000

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