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    Главная / Торги / Закупка Расходомера криогенной жидкости

    Закупка Расходомера криогенной жидкости

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 17:0013.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144570Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Расходомера криогенной жидкостиТулаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144570

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка Расходомера криогенной жидкости

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.08.2021 09:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_закупка_Расходомер_на_слив_кислорода.docx

    Итоги.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ТУЛА
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ТУЛА

    Юридический адрес

    300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331

    Почтовый адрес

    300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331

    Контактный телефон

    +7 906 620-22-22

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    fandeena@cryo-gas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жваков Сергей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка Расходомера криогенной жидкости

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.09.2021 17:00 GMT +313.09.2021 17:0013.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144570Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Расходомера криогенной жидкостиТула

    Дата и время вскрытия заявок

    13.09.2021 17:0013.09.2021 17:0013.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144570Дата и время вскрытия заявок Закупка Расходомера криогенной жидкостиТула

    Подведение итогов не позднее

    17.09.2021 11:0017.09.2021 11:0017.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144570Подведение итогов не позднее Закупка Расходомера криогенной жидкостиТула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.09.202117.09.2021 11:0017.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144570Подведение итогов не позднее Закупка Расходомера криогенной жидкостиТула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Расходомера криогенной жидкости

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРИОГАЗ-ТУЛА
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ТУЛА

    Адрес местонахождения

    300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331

    Классификатор ОКПД2

    26.51.63.120

    Счетчики производства или потребления жидкости

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1068546/name/61795b8c97d6e2.22309366

    27.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Закупка Расходомера криогенной жидкости"

    Кол-во: 1

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