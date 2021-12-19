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    Главная / Торги / Продажа. Термопласт-автомат. Модель В-316

    Продажа. Термопласт-автомат. Модель В-316

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.12.2021 21:0019.12.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144578Дата и время окончания срока приема заявок Продажа. Термопласт-автомат. Модель В-316ЕКАТЕРИНБУРГПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144578

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продажа. Термопласт-автомат. Модель В-316

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.08.2021 09:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП144578_Протокол_подведения_итогов.pdf

    Анализ оборудования по критериям

    Проект_договора_на_реализацию.doc

    Презентация и описание актива по форме паспорта предприятия

    Справка о балансовой стоимости

    Отчет ЦНЭС оборудование Вектор г. Екатеринбург

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВЕКТОР
    Все закупки и тендеры АО УПП ВЕКТОР

    Юридический адрес

    620078, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ГАГАРИНА, 28, -, -

    Почтовый адрес

    620078, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ГАГАРИНА, 28, -, -

    Контактный телефон

    +7 343 362-85-58

    Факс

    +7 343 375-83-25

    Адрес электронной почты

    ogm@vektor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рабчевский Дмитрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    ЕКАТЕРИНБУРГ

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продажа. Термопласт-автомат. Модель В-316

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.12.2021 21:00 GMT +319.12.2021 21:0019.12.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144578Дата и время окончания срока приема заявок Продажа. Термопласт-автомат. Модель В-316ЕКАТЕРИНБУРГ

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2021 12:0022.12.2021 12:0022.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144578Дата и время вскрытия заявок Продажа. Термопласт-автомат. Модель В-316ЕКАТЕРИНБУРГ

    Подведение итогов не позднее

    22.12.2021 12:0022.12.2021 12:0022.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144578Подведение итогов не позднее Продажа. Термопласт-автомат. Модель В-316ЕКАТЕРИНБУРГ

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.12.202122.12.2021 12:0022.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144578Подведение итогов не позднее Продажа. Термопласт-автомат. Модель В-316ЕКАТЕРИНБУРГ

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа. Термопласт-автомат. Модель В-316

    Начальная цена

    340 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620078, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 28Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. К рассмотрению принимаются заявки, предложения цены которых не будут менее 50% от начальной цены договора. 2. Предоставление скан копий документов удостоверяющих личность, организацию, ИП, ИНН, согласия на обработку персональных данных. 3. Передача имущества производится при 100% оплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. Самовывоз.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО УПП ВЕКТОР
    Все закупки и тендеры АО УПП ВЕКТОР

    Адрес местонахождения

    620078, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ГАГАРИНА, 28, -, -

    Классификатор ОКПД2

    28.91.11.144

    Машины для литья под давлением

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1118726/name/61c2ecd9056493.51948461

    22.12.2021

    Фото 1

    22.12.2021

    Фото 6

    22.12.2021

    Фото 2

    22.12.2021

    Фото 4

    22.12.2021

    Фото 5

    22.12.2021

    Фото 3

    22.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Продажа. Термопласт-автомат. Модель В-316"

    Кол-во: 1

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2020 17:00(GMT+03:00)
    106 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
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