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    Главная / Торги / Реконструкция канализационной насосной станции село Балтым, городской округ Верхняя Пышма

    Реконструкция канализационной насосной станции село Балтым, городской округ Верхняя Пышма

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 07:0013.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110591467Дата и время окончания срока приема заявок Реконструкция канализационной насосной станции село Балтым, городской округ Верхняя ПышмаВерхняя ПышмаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110591467

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реконструкция канализационной насосной станции село Балтым, городской округ Верхняя Пышма

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    27.08.2021 09:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    143кнс_Балтым.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а

    Почтовый адрес

    624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а

    Контактный телефон

    +7 34368 4-47-89

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki_vodokanal@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Барменков Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Верхняя Пышма

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Реконструкция канализационной насосной станции село Балтым, городской округ Верхняя Пышма

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.09.2021 07:00 GMT +313.09.2021 07:0013.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110591467Дата и время окончания срока приема заявок Реконструкция канализационной насосной станции село Балтым, городской округ Верхняя ПышмаВерхняя Пышма

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    14.09.2021 07:0014.09.2021 07:0014.09.2021 07:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110591467Дата окончания срока рассмотрения заявок Реконструкция канализационной насосной станции село Балтым, городской округ Верхняя ПышмаВерхняя Пышма

    Дата и время проведения

    17.09.2021 07:0017.09.2021 07:0017.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110591467Дата и время проведения Реконструкция канализационной насосной станции село Балтым, городской округ Верхняя ПышмаВерхняя Пышма

    Подведение итогов не позднее

    20.09.2021 07:0020.09.2021 07:0020.09.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110591467Подведение итогов не позднее Реконструкция канализационной насосной станции село Балтым, городской округ Верхняя ПышмаВерхняя Пышма

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.09.202120.09.2021 07:0020.09.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110591467Подведение итогов не позднее Реконструкция канализационной насосной станции село Балтым, городской округ Верхняя ПышмаВерхняя Пышма

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реконструкция канализационной насосной станции село Балтым, городской округ Верхняя Пышма

    Начальная цена

    8 684 513,87

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а

    Классификатор ОКПД2

    42.21

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 1.00000

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