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Номер извещения
32110591469
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление и поставка комплекта калибров для контроля упорной резьбы для нужд АО «МКБ «Факел», в соответствии с Техническим заданием.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
27.08.2021 09:21
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33
Почтовый адрес
141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33
Контактный телефон
+7 962 983-71-49
Факс
+7 495 573-83-47
Адрес электронной почты
tender@npofakel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Молчанов Александр Тимофеевич
Место рассмотрения предложений
Химки
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Калибры
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.10.202104.10.2021 14:0004.10.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110591469Подведение итогов не позднее КалибрыХимки
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Калибры
Начальная цена
11 931 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
238 632,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО МКБ Факел
Все закупки и тендеры АО МКБ Факел
Адрес местонахождения
141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33
26.51.33.110
26.51
Документация лота
Кол-во: 62.00000
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