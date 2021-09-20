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    Главная / Торги / Изготовление и поставка комплекта калибров для контроля упорной резьбы для нужд АО «МКБ «Факел», в соответствии с Техническим заданием.

    Изготовление и поставка комплекта калибров для контроля упорной резьбы для нужд АО «МКБ «Факел», в соответствии с Техническим заданием.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.09.2021 10:0020.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110591469Дата и время окончания срока приема заявок КалибрыХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110591469

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление и поставка комплекта калибров для контроля упорной резьбы для нужд АО «МКБ «Факел», в соответствии с Техническим заданием.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.08.2021 09:21

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация_на_размещение.docx

    Извещение_Аукцион_МСП.docx

    Техническое_задание_откорректированное.docx

    ПРОЕКТ_ДОГОВОРА.docx

    протокол_90_2.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Машиностроительное конструкторское бюро Факел имени академика П.Д. Грушина
    Все закупки и тендеры АО МКБ Факел

    Юридический адрес

    141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33

    Почтовый адрес

    141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33

    Контактный телефон

    +7 962 983-71-49

    Факс

    +7 495 573-83-47

    Адрес электронной почты

    tender@npofakel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Молчанов Александр Тимофеевич

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Калибры

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.10.202104.10.2021 14:0004.10.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110591469Подведение итогов не позднее КалибрыХимки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Калибры

    Начальная цена

    11 931 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    238 632,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МКБ Факел
    Все закупки и тендеры АО МКБ Факел

    Адрес местонахождения

    141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33

    Классификатор ОКПД2

    26.51.33.110

    Калибры

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1046904/name/6156b6e3783e72.41914048

    01.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации"

    Кол-во: 62.00000

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