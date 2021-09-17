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Номер извещения
32110591463
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Строительство водопроводных сетей для 16-этажного жилого дома №1, от жилого дома до улицы Юбилейная в городе Верхняя Пышма. Реконструкция водопроводной сети от точки 1, расположенной в районе жилого дома по улице Юбилейная до точки 2, расположенной на перекрестке улиц Юбилейная - проспект Успенский (участок от ВК3 до ВК6)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
27.08.2021 09:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а
Почтовый адрес
624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а
Контактный телефон
+7 34368 4-47-89
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki_vodokanal@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Барменков Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Верхняя Пышма
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Строительство водопроводных сетей для 16-этажного жилого дома №1, от жилого дома до улицы Юбилейная в городе Верхняя Пышма. Реконструкция водопроводной сети от точки 1, расположенной в районе жилого дома по улице Юбилейная до точки 2, расположенной на перекрестке улиц Юбилейная - проспект Успенский (участок от ВК3 до ВК6)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.09.2021 07:00 GMT +317.09.2021 07:0017.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110591463Дата и время окончания срока приема заявок Строительство водопроводных сетей для 16-этажного жилого дома №1, от жилого дома до улицы Юбилейная в городе Верхняя Пышма. Реконструкция водопроводной сети от точки 1, расположенной в районе жилого дома по улице Юбилейная до точки 2, расположенной на перекрестке улиц Юбилейная - проспект Успенский (участок от ВК3 до ВК6)Верхняя Пышма
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.09.2021 12:0017.09.2021 12:0017.09.2021 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110591463Дата окончания срока рассмотрения заявок Строительство водопроводных сетей для 16-этажного жилого дома №1, от жилого дома до улицы Юбилейная в городе Верхняя Пышма. Реконструкция водопроводной сети от точки 1, расположенной в районе жилого дома по улице Юбилейная до точки 2, расположенной на перекрестке улиц Юбилейная - проспект Успенский (участок от ВК3 до ВК6)Верхняя Пышма
Дата и время проведения
20.09.2021 07:0020.09.2021 07:0020.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110591463Дата и время проведения Строительство водопроводных сетей для 16-этажного жилого дома №1, от жилого дома до улицы Юбилейная в городе Верхняя Пышма. Реконструкция водопроводной сети от точки 1, расположенной в районе жилого дома по улице Юбилейная до точки 2, расположенной на перекрестке улиц Юбилейная - проспект Успенский (участок от ВК3 до ВК6)Верхняя Пышма
Подведение итогов не позднее
20.09.2021 07:0020.09.2021 07:0020.09.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110591463Подведение итогов не позднее Строительство водопроводных сетей для 16-этажного жилого дома №1, от жилого дома до улицы Юбилейная в городе Верхняя Пышма. Реконструкция водопроводной сети от точки 1, расположенной в районе жилого дома по улице Юбилейная до точки 2, расположенной на перекрестке улиц Юбилейная - проспект Успенский (участок от ВК3 до ВК6)Верхняя Пышма
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.09.202120.09.2021 07:0020.09.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110591463Подведение итогов не позднее Строительство водопроводных сетей для 16-этажного жилого дома №1, от жилого дома до улицы Юбилейная в городе Верхняя Пышма. Реконструкция водопроводной сети от точки 1, расположенной в районе жилого дома по улице Юбилейная до точки 2, расположенной на перекрестке улиц Юбилейная - проспект Успенский (участок от ВК3 до ВК6)Верхняя Пышма
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительство водопроводных сетей для 16-этажного жилого дома №1, от жилого дома до улицы Юбилейная в городе Верхняя Пышма. Реконструкция водопроводной сети от точки 1, расположенной в районе жилого дома по улице Юбилейная до точки 2, расположенной на перекрестке улиц Юбилейная - проспект Успенский (участок от ВК3 до ВК6)
Начальная цена
4 780 162,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МУП ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а
42.21
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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