Строительство водопроводных сетей для 16-этажного жилого дома №1, от жилого дома до улицы Юбилейная в городе Верхняя Пышма. Реконструкция водопроводной сети от точки 1, расположенной в районе жилого дома по улице Юбилейная до точки 2, расположенной на перекрестке улиц Юбилейная - проспект Успенский (участок от ВК3 до ВК6)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110591463 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Строительство водопроводных сетей для 16-этажного жилого дома №1, от жилого дома до улицы Юбилейная в городе Верхняя Пышма. Реконструкция водопроводной сети от точки 1, расположенной в районе жилого дома по улице Юбилейная до точки 2, расположенной на перекрестке улиц Юбилейная - проспект Успенский (участок от ВК3 до ВК6) Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение Дата публикации

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Документация процедуры 142ж.д_в_районе_пр._Успенский_и_ул._Юбилейная.rar

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ Юридический адрес 624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а Почтовый адрес 624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а Контактный телефон +7 34368 4-47-89 Факс {} Адрес электронной почты zakupki_vodokanal@mail.ru Ф.И.О. контактного лица Барменков Сергей Александрович Место рассмотрения предложений Верхняя Пышма Закупки и тендеры Свердловская область Ключевые слова:

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