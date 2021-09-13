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    Главная / Торги / открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора поставки автомобиля легкового

    открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора поставки автомобиля легкового

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 07:0013.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110591496Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль легковойИжевск Песочная 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110591496

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора поставки автомобиля легкового

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    27.08.2021 09:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    2020_157_11286_А_не_СМП_Автомобиль_легковой.doc

    п.6.1_Обоснование_НМЦ.docx

    п.31_Проект_договора_2021_157_11286_3.docx

    п.32_Договор_залога.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД КУПОЛ
    Все закупки и тендеры АО ИЭМЗ КУПОЛ

    Юридический адрес

    426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3,

    Почтовый адрес

    426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3

    Контактный телефон

    +7 3412 48-01-05

    Факс

    +7 3412 90-32-20

    Адрес электронной почты

    047@kupol.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кожевникова Ирина Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск Песочная 3

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Автомобиль легковой

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.09.2021 07:00 GMT +313.09.2021 07:0013.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110591496Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль легковойИжевск Песочная 3

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    16.09.2021 10:0016.09.2021 10:0016.09.2021 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110591496Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль легковойИжевск Песочная 3

    Дата и время проведения

    20.09.2021 09:0020.09.2021 09:0020.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110591496Дата и время проведения Автомобиль легковойИжевск Песочная 3

    Подведение итогов не позднее

    20.09.2021 14:0020.09.2021 14:0020.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110591496Подведение итогов не позднее Автомобиль легковойИжевск Песочная 3

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    20.09.202120.09.2021 14:0020.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110591496Подведение итогов не позднее Автомобиль легковойИжевск Песочная 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль легковой

    Начальная цена

    2 757 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД КУПОЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИЭМЗ КУПОЛ
    Все закупки и тендеры АО ИЭМЗ КУПОЛ

    Адрес местонахождения

    426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3,

    426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3

    Классификатор ОКПД2

    29.10.22.000

    Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, новые

    Классификатор ОКВЭД2

    45.1

    Торговля автотранспортными средствами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля автотранспортными средствами"

    Кол-во: 1.00000

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