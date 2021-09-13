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    Главная / Торги / Поставка криогенной запорной арматуры «Herose»

    Поставка криогенной запорной арматуры «Herose»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 18:0013.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144567Дата и время окончания срока приема заявок Поставка криогенной запорной арматуры «Herose»ТулаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144567

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка криогенной запорной арматуры «Herose»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.08.2021 09:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП144567_итоги.rtf

    ТЗ_на_поставку_криогенной_арматуры.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ТУЛА
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ТУЛА

    Юридический адрес

    300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331

    Почтовый адрес

    300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331

    Контактный телефон

    +7 906 620-22-22

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    fandeena@cryo-gas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жваков Сергей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка криогенной запорной арматуры «Herose»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.09.2021 18:00 GMT +313.09.2021 18:0013.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144567Дата и время окончания срока приема заявок Поставка криогенной запорной арматуры «Herose»Тула

    Дата и время вскрытия заявок

    13.09.2021 18:0013.09.2021 18:0013.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144567Дата и время вскрытия заявок Поставка криогенной запорной арматуры «Herose»Тула

    Подведение итогов не позднее

    20.12.2021 11:0020.12.2021 11:0020.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144567Подведение итогов не позднее Поставка криогенной запорной арматуры «Herose»Тула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 11:0020.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144567Подведение итогов не позднее Поставка криогенной запорной арматуры «Herose»Тула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка криогенной запорной арматуры «Herose»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРИОГАЗ-ТУЛА
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ТУЛА

    Адрес местонахождения

    300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331

    Классификатор ОКПД2

    28.14.11.129

    Арматура регулирующая прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1115470/name/61c014995e88f0.13003486

    20.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка криогенной запорной арматуры «Herose»"

    Кол-во: 6

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