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    Главная / Торги / Открытый квалификационный отбор № КО21-08-16(ФС) проводимый в целях выбора поставщиков, обладающих достаточной квалификацией для выполнения работ по обслуживанию, проектированию, монтажу и пусконаладочным работам комплексных систем безопасности Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Южный»

    Открытый квалификационный отбор № КО21-08-16(ФС) проводимый в целях выбора поставщиков, обладающих достаточной квалификацией для выполнения работ по обслуживанию, проектированию, монтажу и пусконаладочным работам комплексных систем безопасности Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Южный»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 15:0013.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144566Дата и время окончания срока приема заявок Открытый квалификационный отбор № КО21-08-16(ФС) проводимый в целях выбора поставщиков, обладающих достаточной квалификацией для выполнения работ по обслуживанию, проектированию, монтажу и пусконаладочным работам комплексных систем безопасности Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Южный»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144566

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    КО21-08-16(ФС)

    Наименование закупки

    Открытый квалификационный отбор № КО21-08-16(ФС) проводимый в целях выбора поставщиков, обладающих достаточной квалификацией для выполнения работ по обслуживанию, проектированию, монтажу и пусконаладочным работам комплексных систем безопасности Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Южный»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Квалификационный отбор

    Дата публикации

    27.08.2021 09:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация__КО21_08_16_ФС_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГАЗПРОМБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Контактный телефон

    +7 495 287-61-00

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ванлинтоут Юлия Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Открытый квалификационный отбор № КО21-08-16(ФС) проводимый в целях выбора поставщиков, обладающих достаточной квалификацией для выполнения работ по обслуживанию, проектированию, монтажу и пусконаладочным работам комплексных систем безопасности Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Южный»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144566Подведение итогов не позднее Открытый квалификационный отбор № КО21-08-16(ФС) проводимый в целях выбора поставщиков, обладающих достаточной квалификацией для выполнения работ по обслуживанию, проектированию, монтажу и пусконаладочным работам комплексных систем безопасности Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Южный»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Открытый квалификационный отбор № КО21-08-16(ФС) проводимый в целях выбора поставщиков, обладающих достаточной квалификацией для выполнения работ по обслуживанию, проектированию, монтажу и пусконаладочным работам комплексных систем безопасности Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Южный»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    нет

    Разрешение приема иных условий оплаты

    нет

    Разрешение приема иных условий для количества

    нет

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) Южный
    Все закупки и тендеры Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) Южный

    Адрес местонахождения

    350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Дмитриевская Дамба, 11

    Наименование заказчика

    БАНК ГПБ (АО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Классификатор ОКПД2

    43.21.10.140

    Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации

    80.2

    Услуги систем обеспечения безопасности

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Открытый квалификационный отбор № КО21-08-16(ФС)"

    Кол-во:

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