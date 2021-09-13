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Номер извещения
ГП144568
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Покупка моторного масла Scania LDF3 10W40 согласно ТЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
27.08.2021 09:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-23-15
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
bogdanovys@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Богданов Яков Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Покупка моторного масла Scania LDF3 10W40 согласно ТЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.09.2021 09:30 GMT +313.09.2021 09:3013.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144568Дата и время окончания срока приема заявок Покупка моторного масла Scania LDF3 10W40 согласно ТЗМеждуреченск
Подведение итогов не позднее
31.10.2021 08:0031.10.2021 08:0031.10.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144568Подведение итогов не позднее Покупка моторного масла Scania LDF3 10W40 согласно ТЗМеждуреченск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покупка моторного масла Scania LDF3 10W40 согласно ТЗ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно перечню позиций. Обязательная подгрузка коммерческих предложений с указанием сроков поставки и условий оплаты.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Кемеровская обл. г.Междуреченск, Южная промзона, складское хозяйство ПАО "Южный Кузбасс"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
19.20.29.114
Документация лота
Кол-во: 2730
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