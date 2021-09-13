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    Главная / Торги / Покупка моторного масла Scania LDF3 10W40 согласно ТЗ

    Покупка моторного масла Scania LDF3 10W40 согласно ТЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 09:3013.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144568Дата и время окончания срока приема заявок Покупка моторного масла Scania LDF3 10W40 согласно ТЗМеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144568

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Покупка моторного масла Scania LDF3 10W40 согласно ТЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.08.2021 09:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тех._задание.pdf

    Приложение_1_Договор__поставки_форма.rtf

    Приложение__2_Проект_Спецификации.doc

    Приложение__3_Реквизиты_ПАО_Южный_Кузбасс.docx

    Приложение__4_Анкета.docx

    Приложение__6_Соглашения_об_ЭДО.docx

    ЗД_ГПБ___ГП144568___масло_моторное.doc

    ГП144568_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-23-15

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    bogdanovys@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Богданов Яков Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Покупка моторного масла Scania LDF3 10W40 согласно ТЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.09.2021 09:30 GMT +313.09.2021 09:3013.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144568Дата и время окончания срока приема заявок Покупка моторного масла Scania LDF3 10W40 согласно ТЗМеждуреченск

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2021 08:0031.10.2021 08:0031.10.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144568Подведение итогов не позднее Покупка моторного масла Scania LDF3 10W40 согласно ТЗМеждуреченск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.202131.10.2021 08:0031.10.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144568Подведение итогов не позднее Покупка моторного масла Scania LDF3 10W40 согласно ТЗМеждуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покупка моторного масла Scania LDF3 10W40 согласно ТЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно перечню позиций. Обязательная подгрузка коммерческих предложений с указанием сроков поставки и условий оплаты.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Кемеровская обл. г.Междуреченск, Южная промзона, складское хозяйство ПАО "Южный Кузбасс"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка 60 дней после поставки товара на склад Покупателя. В случае наличия авансового платежа Поставщик обязан представить безотзывную банковскую гарантию на сумму, не менее суммы предоплаты, выданную банком входящим в рейтинг пятидесяти крупнейших банков России или международных банков, с рейтингом не ниже ВВ+/Ваа2. Срок поставки: партиями в течение сентября 2021 года - август 2022 года с возможностью поставки досрочно. Промежуточный срок поставки 5 дней после поступления заявки на отгрузку.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    19.20.29.114

    Масла моторные для карбюраторных и дизельных двигателей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1040958/name/614d43b4c09186.35439469

    24.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло моторное Scania LDF3 10W40"

    Кол-во: 2730

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