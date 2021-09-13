Покупка моторного масла Scania LDF3 10W40 согласно ТЗ

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

отсрочка 60 дней после поставки товара на склад Покупателя. В случае наличия авансового платежа Поставщик обязан представить безотзывную банковскую гарантию на сумму, не менее суммы предоплаты, выданную банком входящим в рейтинг пятидесяти крупнейших банков России или международных банков, с рейтингом не ниже ВВ+/Ваа2. Срок поставки: партиями в течение сентября 2021 года - август 2022 года с возможностью поставки досрочно. Промежуточный срок поставки 5 дней после поступления заявки на отгрузку.