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    Главная / Торги / Ремонт паропровода («Подводящие трассы газа и теплопровода (31)», инвентарный №000000923) на Газонаполнительной станции, расположенной по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Соболековский тракт, 2-я эстакада, Пром. зона

    Ремонт паропровода («Подводящие трассы газа и теплопровода (31)», инвентарный №000000923) на Газонаполнительной станции, расположенной по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Соболековский тракт, 2-я эстакада, Пром. зона

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 08:0006.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110591353Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт паропровода («Подводящие трассы газа и теплопровода (31)», инвентарный №000000923) на Газонаполнительной станции, расположенной по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Соболековский тракт, 2-я эстакада, Пром. зонаКазаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110591353

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт паропровода («Подводящие трассы газа и теплопровода (31)», инвентарный №000000923) на Газонаполнительной станции, расположенной по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Соболековский тракт, 2-я эстакада, Пром. зона

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.08.2021 08:59

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    030_ГСжижГаз.zip

    Протокол_030_от_10.09.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ

    Юридический адрес

    420138, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДУБРАВНАЯ, 53А,

    Почтовый адрес

    420138, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДУБРАВНАЯ, 53А

    Контактный телефон

    +7 965 592-64-06 доб. 78432617812

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    a.halilova@gsgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Халилова Айгуль Рашитовна

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Республика Татарстан (Татарстан)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт паропровода («Подводящие трассы газа и теплопровода (31)», инвентарный №000000923) на Газонаполнительной станции, расположенной по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Соболековский тракт, 2-я эстакада, Пром. зона

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 17:0010.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110591353Подведение итогов не позднее Ремонт паропровода («Подводящие трассы газа и теплопровода (31)», инвентарный №000000923) на Газонаполнительной станции, расположенной по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Соболековский тракт, 2-я эстакада, Пром. зонаКазань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт паропровода («Подводящие трассы газа и теплопровода (31)», инвентарный №000000923) на Газонаполнительной станции, расположенной по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Соболековский тракт, 2-я эстакада, Пром. зона

    Начальная цена

    508 068,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ

    Адрес местонахождения

    420138, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДУБРАВНАЯ, 53А,

    420138, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДУБРАВНАЯ, 53А

    Классификатор ОКПД2

    43.29.19

    Работы строительно-монтажные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.29

    Производство прочих строительно-монтажных работ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029923/name/613b0ec32d0044.68621033

    10.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительно-монтажные работы /"

    Кол-во: 1.00000

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