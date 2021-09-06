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Номер извещения
32110591353
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ремонт паропровода («Подводящие трассы газа и теплопровода (31)», инвентарный №000000923) на Газонаполнительной станции, расположенной по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Соболековский тракт, 2-я эстакада, Пром. зона
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
27.08.2021 08:59
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420138, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДУБРАВНАЯ, 53А,
Почтовый адрес
420138, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДУБРАВНАЯ, 53А
Контактный телефон
+7 965 592-64-06 доб. 78432617812
Факс
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Адрес электронной почты
a.halilova@gsgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Халилова Айгуль Рашитовна
Место рассмотрения предложений
Казань
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Ремонт паропровода («Подводящие трассы газа и теплопровода (31)», инвентарный №000000923) на Газонаполнительной станции, расположенной по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Соболековский тракт, 2-я эстакада, Пром. зона
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.09.202110.09.2021 17:0010.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110591353Подведение итогов не позднее Ремонт паропровода («Подводящие трассы газа и теплопровода (31)», инвентарный №000000923) на Газонаполнительной станции, расположенной по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Соболековский тракт, 2-я эстакада, Пром. зонаКазань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт паропровода («Подводящие трассы газа и теплопровода (31)», инвентарный №000000923) на Газонаполнительной станции, расположенной по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Соболековский тракт, 2-я эстакада, Пром. зона
Начальная цена
508 068,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ
Адрес местонахождения
420138, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДУБРАВНАЯ, 53А,
420138, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДУБРАВНАЯ, 53А
43.29.19
43.29
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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