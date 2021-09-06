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    Главная / Торги / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт здания КС в с. Мишкино» (База здание - здание административное, гараж, склад, Мишкинский район, с. Мишкино ул. Яныша Ялкайна,125 - инв. №14-6.026)

    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт здания КС в с. Мишкино» (База здание - здание административное, гараж, склад, Мишкинский район, с. Мишкино ул. Яныша Ялкайна,125 - инв. №14-6.026)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 08:5906.09.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110591386Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ строительно-монтажных по объекту «Капитальный ремонт здания КС в с. Мишкино» (База здание - здание административное,гараж,склад, Мишкинский район, с.Мишкино ул. Яныша Ялкайна,125 - инв. №14-6.026)УфаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110591386

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт здания КС в с. Мишкино» (База здание - здание административное, гараж, склад, Мишкинский район, с. Мишкино ул. Яныша Ялкайна,125 - инв. №14-6.026)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    27.08.2021 09:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническая_документация.rar

    Извещение_1154_2021_08.docx

    Документация_1154_2021_08.docx

    Обоснование_начальной__максимальной__цены_РАБОТЫ.docx

    ПД_подряда_СМР.docx

    Порядок_оценки_заявок.docx

    Форма_коммерческого_предложения__Форма_2_.xlsx

    Итоговый_протокол_1154_2021_08.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Юридический адрес

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    Почтовый адрес

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Контактный телефон

    +7 347 229-91-91

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    muslimov.d@bashgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Боярко Андрей Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ строительно-монтажных по объекту «Капитальный ремонт здания КС в с. Мишкино» (База здание - здание административное,гараж,склад, Мишкинский район, с.Мишкино ул. Яныша Ялкайна,125 - инв. №14-6.026)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 09:0008.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110591386Подведение итогов не позднее Выполнение работ строительно-монтажных по объекту «Капитальный ремонт здания КС в с. Мишкино» (База здание - здание административное,гараж,склад, Мишкинский район, с.Мишкино ул. Яныша Ялкайна,125 - инв. №14-6.026)Уфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ строительно-монтажных по объекту «Капитальный ремонт здания КС в с. Мишкино» (База здание - здание административное,гараж,склад, Мишкинский район, с.Мишкино ул. Яныша Ялкайна,125 - инв. №14-6.026)

    Начальная цена

    4 653 730,94

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Адрес местонахождения

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    43.99.90.190

    Работы строительные с пециализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.9

    Работы строительные специализированные прочие

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1027965/name/6138a384adb393.52792314

    08.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные специализированные прочие"

    Кол-во: 1.00000

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