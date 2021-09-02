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    Главная / Торги / Закупка тепловых пушек MASTER (базис г. Усть-Кут)

    Закупка тепловых пушек MASTER (базис г. Усть-Кут)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 17:0002.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144563Дата и время окончания срока приема заявок Закупка тепловых пушек MASTER (базис г. Усть-Кут)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144563

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2108-18/СТНГ

    Наименование закупки

    Закупка тепловых пушек MASTER (базис г. Усть-Кут)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.08.2021 08:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ___СТНГ_ЗКП_РАМКА__c_ОБС.DOCX

    Извещение_2108_18СТНГ.DOCX

    Проект_Договора_поставки.docx

    Проект_Договора_хранения.doc

    upload_positions_form_2108_12СТНГ.XLSX

    Техническое_задание.pdf

    Форма_КП_2108_18СТНГ_Запчасти_автомобильных_шин_для_ДСТ.XLSX

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +49 5645 016 02 доб. 466

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    dm.volodin@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Володин Дмитрий Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка тепловых пушек MASTER (базис г. Усть-Кут)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 17:00 GMT +302.09.2021 17:0002.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144563Дата и время окончания срока приема заявок Закупка тепловых пушек MASTER (базис г. Усть-Кут)Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 17:0027.09.2021 17:0027.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144563Подведение итогов не позднее Закупка тепловых пушек MASTER (базис г. Усть-Кут)Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 17:0027.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144563Подведение итогов не позднее Закупка тепловых пушек MASTER (базис г. Усть-Кут)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка тепловых пушек MASTER (базис г. Усть-Кут)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запросу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, Геологическая улица, 2 Грузополучатель: АО «АЛРОСА-ТЕРМИНАЛ» для ООО «ГАС»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    27.52.13.000

    Воздухонагреватели или распределительные устройства для подачи горячего воздуха неэлектрические из черных металлов, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тепловая пушка MASTER В 35 CED 10кВТ"

    Кол-во: 24

    "Позиция 2"

    "Тепловые пушки MASTER BV 290 E"

    Кол-во: 38

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