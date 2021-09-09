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Номер извещения
32110591358
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРАВО ПОСТАВКИ ТОВАРОВ ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА (УСТАНОВКА КОМПРЕССОРНАЯ)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.08.2021 09:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625013, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Энергетиков, 165 строение2
Почтовый адрес
625004, Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский район, Боровский, Набережная, 53 а
Контактный телефон
+7 3452 28-94-03
Факс
--
Адрес электронной почты
SU_ZAKUPKI@sever04.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гяльжините Анастасия Александровна
Место рассмотрения предложений
в соответствии с Документацией
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка установки (компрессорная КВ-3/8 с ПЖД)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2021 06:09 GMT +309.09.2021 06:0909.09.2021 06:09Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110591358Дата и время окончания срока приема заявок Поставка установки (компрессорная КВ-3/8 с ПЖД)в соответствии с Документацией
Дата и время вскрытия заявок
09.09.2021 06:1009.09.2021 06:1009.09.2021 06:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110591358Дата и время вскрытия заявок Поставка установки (компрессорная КВ-3/8 с ПЖД)в соответствии с Документацией
Подведение итогов не позднее
13.09.2021 15:0013.09.2021 15:0013.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110591358Подведение итогов не позднее Поставка установки (компрессорная КВ-3/8 с ПЖД)в соответствии с Документацией
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка установки (компрессорная КВ-3/8 с ПЖД)
Начальная цена
939 926,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЕР
Все закупки и тендеры АО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЕР
Адрес местонахождения
625013, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Энергетиков, 165 строение2
625004, Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский район, Боровский, Набережная, 53 а
28.13.28
28.13
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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