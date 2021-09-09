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    Главная / Торги / ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРАВО ПОСТАВКИ ТОВАРОВ ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА (УСТАНОВКА КОМПРЕССОРНАЯ)

    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРАВО ПОСТАВКИ ТОВАРОВ ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА (УСТАНОВКА КОМПРЕССОРНАЯ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 06:0909.09.2021 06:09Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110591358Дата и время окончания срока приема заявок Поставка установки (компрессорная КВ-3/8 с ПЖД)в соответствии с ДокументациейПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110591358

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРАВО ПОСТАВКИ ТОВАРОВ ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА (УСТАНОВКА КОМПРЕССОРНАЯ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.08.2021 09:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация__установка_компрессорная_.docx

    Проект_договора.doc

    Техническое_задание.docx

    Форма_3._Коммерческое_предложение.xlsx

    Извещение.docx

    Протокол_итоговый___32110591358.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЕР
    Все закупки и тендеры АО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЕР

    Юридический адрес

    625013, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Энергетиков, 165 строение2

    Почтовый адрес

    625004, Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский район, Боровский, Набережная, 53 а

    Контактный телефон

    +7 3452 28-94-03

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    SU_ZAKUPKI@sever04.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гяльжините Анастасия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    в соответствии с Документацией

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка установки (компрессорная КВ-3/8 с ПЖД)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.09.2021 06:09 GMT +309.09.2021 06:0909.09.2021 06:09Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110591358Дата и время окончания срока приема заявок Поставка установки (компрессорная КВ-3/8 с ПЖД)в соответствии с Документацией

    Дата и время вскрытия заявок

    09.09.2021 06:1009.09.2021 06:1009.09.2021 06:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110591358Дата и время вскрытия заявок Поставка установки (компрессорная КВ-3/8 с ПЖД)в соответствии с Документацией

    Подведение итогов не позднее

    13.09.2021 15:0013.09.2021 15:0013.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110591358Подведение итогов не позднее Поставка установки (компрессорная КВ-3/8 с ПЖД)в соответствии с Документацией

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.09.202113.09.2021 15:0013.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110591358Подведение итогов не позднее Поставка установки (компрессорная КВ-3/8 с ПЖД)в соответствии с Документацией

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка установки (компрессорная КВ-3/8 с ПЖД)

    Начальная цена

    939 926,66

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЕР
    Все закупки и тендеры АО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЕР

    Адрес местонахождения

    625013, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Энергетиков, 165 строение2

    625004, Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский район, Боровский, Набережная, 53 а

    Классификатор ОКПД2

    28.13.28

    Компрессоры прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1031752/name/614025ffdc2e07.37668961

    14.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих насосов и компрессоров"

    Кол-во: 1.00000

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