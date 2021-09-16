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Номер извещения
32110591352
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на право заключения договора поставки металла для строительства сварочного поста и обшивки внешних стен транспортного бокса на базе Филиала №9 АО "ГК "Северавтодор"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
27.08.2021 08:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 34675 7-59-99
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
Fil9-oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хайруллин Руслан Вазихович
Место рассмотрения предложений
Югорск
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На право заключения договора поставки металла для строительства сварочного поста и обшивки внешних стен транспортного бокса на базе Филиала №9 АО "ГК "Северавтодор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.09.2021 08:00 GMT +316.09.2021 08:0016.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110591352Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора поставки металла для строительства сварочного поста и обшивки внешних стен транспортного бокса на базе Филиала №9 АО "ГК "Северавтодор"Югорск
Дата и время вскрытия заявок
16.09.2021 08:0016.09.2021 08:0016.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110591352Дата и время вскрытия заявок на право заключения договора поставки металла для строительства сварочного поста и обшивки внешних стен транспортного бокса на базе Филиала №9 АО "ГК "Северавтодор"Югорск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.09.202116.09.2021 12:0016.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110591352Подведение итогов не позднее на право заключения договора поставки металла для строительства сварочного поста и обшивки внешних стен транспортного бокса на базе Филиала №9 АО "ГК "Северавтодор"Югорск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора поставки металла для строительства сварочного поста и обшивки внешних стен транспортного бокса на базе Филиала №9 АО "ГК "Северавтодор"
Начальная цена
1 815 170,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
25.12.10.000
25.12
Документация лота
Кол-во: 1415.00000
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