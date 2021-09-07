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    Главная / Торги / Выполнение работ по текущему ремонту участка трубопроводов внутренней канализации Главного корпуса Миусского комплекса РХТУ им. Д.И. Менделеева

    Выполнение работ по текущему ремонту участка трубопроводов внутренней канализации Главного корпуса Миусского комплекса РХТУ им. Д.И. Менделеева

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 09:0007.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110597834Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по текущему ремонту участка трубопроводов внутренней канализации Главного корпуса Миусского комплекса РХТУ им. Д.И. МенделееваМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110597834

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по текущему ремонту участка трубопроводов внутренней канализации Главного корпуса Миусского комплекса РХТУ им. Д.И. Менделеева

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.08.2021 15:27

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    АД_158ЭА_223.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА
    Все закупки и тендеры РХТУ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА

    Юридический адрес

    125047, Г МОСКВА, ПЛ МИУССКАЯ, 9,

    Почтовый адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, Миусская пл., 9

    Контактный телефон

    +7 499 973-50-08

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    imolaw@muctr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Муравьева Ольга Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по текущему ремонту участка трубопроводов внутренней канализации Главного корпуса Миусского комплекса РХТУ им. Д.И. Менделеева

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.09.202113.09.2021 10:0013.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110597834Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему ремонту участка трубопроводов внутренней канализации Главного корпуса Миусского комплекса РХТУ им. Д.И. МенделееваМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по текущему ремонту участка трубопроводов внутренней канализации Главного корпуса Миусского комплекса РХТУ им. Д.И. Менделеева

    Начальная цена

    375 119,77

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РХТУ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА
    Все закупки и тендеры РХТУ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА

    Адрес местонахождения

    125047, Г МОСКВА, ПЛ МИУССКАЯ, 9,

    125047, Российская Федерация, Москва, Миусская пл., 9

    Классификатор ОКПД2

    43.22.11.150

    Работы по монтажу канализационных систем

    Классификатор ОКВЭД2

    43.22

    Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

    Документация лота

    ЛСР_канализация_Миусы__c_НДС_.xlsx

    30.08.2021

    Проект_договора_в_АД_158ЭА.docx

    30.08.2021

    Техническое_задание.docx

    30.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы по текущему ремонту участка трубопроводов внутренней канализации"

    Кол-во: 1.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    Прием заявок:
    04.08.2017 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан республика
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