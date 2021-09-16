Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закуп РТИ для нужд ПАО "Уралкуз"

    Закуп РТИ для нужд ПАО "Уралкуз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.09.2021 10:0016.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144569Дата и время окончания срока приема заявок Закуп РТИ для нужд ПАО "Уралкуз"ЧебаркульПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144569

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закуп РТИ для нужд ПАО "Уралкуз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.08.2021 09:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание_сплит_28.doc

    Техническое_задание_на_лайон_16х16.doc

    Проект_договора_НЕРЕЗИДЕНТЫ_clean.docx

    Договор_поставки_2021_год.doc

    Перечень_документов_для_заключения_договора.docx

    Техническое_задание_на_лайон_22х16.doc

    Документация_к_закупке_ГП144569.doc

    Техническое_задание_сплит_26.doc

    Техническое_задание_на_лайон_16х25.doc

    Техническое_задание_на_лайон_20х25.doc

    Чертеж1.pdf

    Чертеж2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральская кузница
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Юридический адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Почтовый адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Контактный телефон

    +7 35168 9-22-38

    Факс

    +7 35168 9-27-77

    Адрес электронной почты

    amakarova@uralkuz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Макарова Анна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Чебаркуль

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закуп РТИ для нужд ПАО "Уралкуз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.09.2021 10:00 GMT +316.09.2021 10:0016.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144569Дата и время окончания срока приема заявок Закуп РТИ для нужд ПАО "Уралкуз"Чебаркуль

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2021 11:0031.10.2021 11:0031.10.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144569Подведение итогов не позднее Закуп РТИ для нужд ПАО "Уралкуз"Чебаркуль

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.202131.10.2021 11:0031.10.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144569Подведение итогов не позднее Закуп РТИ для нужд ПАО "Уралкуз"Чебаркуль

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закуп РТИ для нужд ПАО "Уралкуз"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Будут рассматриваться только предложения, поданные в соответствии с требованиями торгово-закупочной процедуры.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Базис поставки DDP- ПАО "Уралкуз", 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д.7Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: В течение 60 календарных дней с момента поставки Товара на склад Покупателя. Условия поставки: Доставка до склада Покупателя за счет Поставщика. Срок поставки: сентябрь-октябрь 2021г.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Уральская кузница»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралкуз
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Адрес местонахождения

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Классификатор ОКПД2

    26.82.11.123

    Картон асбестовый

    26.82.11.134

    Набивки сальниковые асбестовые

    26.82.11.130

    Изделия из асбеста прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набивка СПЛИТ Ф26мм"

    Кол-во: 375

    "Позиция 2"

    "Набивка СПЛИТ Ф28мм"

    Кол-во: 150

    "Позиция 3"

    "Полоса Лайон (профиль) 16х16 ч.2020.10.08"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Полоса Лайон (профиль) 22х16 ч.2020.10.07"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "ПОЛОСА ЛАЙОН 20Х25"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "Полоса ЛАЙОН Г 16х25"

    Кол-во: 30

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Маркетинговые исследования № 32211060507
    Поставка товаров: Баллоны
    Поставка товаров: Баллоны
    590560
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 06:59(GMT+03:00)
    72 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ТИГР
    Попозиционная № ГП202004
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5) (КрасФан)
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5)...
    594644
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП237236
    Цепи (шлепперные, транспортера, роликовые, энергопитательные)
    Цепи (шлепперные, транспортера, роликовые, энергопитательные)
    593865
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211087723
    Поставка выключателей элегазовых ВГТ-110 кВ для нужд ОП АО "Электросеть" в г. Железногорск-Илимский
    Поставка выключателей элегазовых ВГТ-110 кВ для нужд ОП АО "Электросеть" в г....
    594641
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    6 246 976
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП202003
    Арматура трубопроводная_краны АРС
    Арматура трубопроводная_краны АРС
    594640
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО БМК
    Попозиционная № ГП213481
    Запрос предложений. Градирня
    Запрос предложений. Градирня
    588099
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО БМК
    Попозиционная № ГП201846
    Запрос предложений. Насосные агрегаты
    Запрос предложений. Насосные агрегаты
    585875
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ТИГР
    Попозиционная № ГП202002
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5) (ТимберТранс)
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5)...
    594637
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить