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    Главная / Торги / цепь багер - элеватора ОГМ-1878 00.00.СБ(124м)

    цепь багер - элеватора ОГМ-1878 00.00.СБ(124м)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 15:0013.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144804Дата и время окончания срока приема заявок Цепь багер - элеватора ОГМ-1878 00.00.СБ(124м)НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144804

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    5

    Наименование закупки

    цепь багер - элеватора ОГМ-1878 00.00.СБ(124м)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.08.2021 08:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_документация.docx

    ОГМ_1878_СБ_Цепь_багер_элеватора_чертежи.7z

    Договор_поставки.docx

    ТЗ.docx

    Приложение__1_к_договору_Спецификация.doc

    Приложение_А_Система_контроля.doc

    Приложение_Б_к_проекту_договора.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 411 14-79669 доб. 5

    Факс

    +7 41147 4-20-24

    Адрес электронной почты

    Irina.Kazyra@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Казыра Ирина Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Республика Саха (Якутия)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Цепь багер - элеватора ОГМ-1878 00.00.СБ(124м)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.09.2021 15:00 GMT +313.09.2021 15:0013.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144804Дата и время окончания срока приема заявок Цепь багер - элеватора ОГМ-1878 00.00.СБ(124м)Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    29.10.2021 17:5929.10.2021 17:5929.10.2021 17:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144804Подведение итогов не позднее Цепь багер - элеватора ОГМ-1878 00.00.СБ(124м)Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.202129.10.2021 17:5929.10.2021 17:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144804Подведение итогов не позднее Цепь багер - элеватора ОГМ-1878 00.00.СБ(124м)Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Цепь багер - элеватора ОГМ-1878 00.00.СБ(124м)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    24.3

    Полуфабрикаты стальные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Закупочная_документация.docx

    10.09.2021

    ТЗ.docx

    10.09.2021

    Договор_поставки.docx

    10.09.2021

    Приложение_А_Система_контроля.doc

    10.09.2021

    ОГМ_1878_СБ_Цепь_багер_элеватора_чертежи.7z

    10.09.2021

    Приложение__1_к_договору_Спецификация.doc

    10.09.2021

    Приложение_Б_к_проекту_договора.docx

    10.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Цепь багер - элеватора ОГМ-1878 00.00.СБ (124м)"

    Кол-во: 2

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