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    Главная / Торги / Аренда производственной базы для нужд ТП "Мегион"

    Аренда производственной базы для нужд ТП "Мегион"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 10:0006.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003107Дата и время окончания срока приема заявок Аренда производственной базы для нужд ТП "Мегион"НоябрьскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП003107

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0080281-366-2021

    Наименование закупки

    Аренда производственной базы для нужд ТП "Мегион"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    27.08.2021 08:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-НОЯБРЬСКНЕФТЕГАЗГЕОФИЗИКА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ - ННГГФ

    Юридический адрес

    629809, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Промзона,территория промузел пелей,панель XV, дом 24

    Почтовый адрес

    629809, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Промзона,территория промузел пелей,панель XV, дом 24

    Контактный телефон

    +7 3496 37-28-44

    Адрес электронной почты

    NNGGF_OZ@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Газизова Регина Мударисовна

    Место рассмотрения предложений

    Ноябрьск

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Аренда производственной базы для нужд ТП "Мегион"

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    21.10.202121.10.2021 10:0021.10.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003107Подведение итогов не позднее Аренда производственной базы для нужд ТП "Мегион"Ноябрьск

    Предмет договора

    Аренда производственной базы для нужд ТП "Мегион"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМНЕФТЬ - ННГГФ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ - ННГГФ

    Адрес местонахождения

    629809, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Промзона,территория промузел пелей,панель XV, дом 24

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