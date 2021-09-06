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Номер извещения
АП003107
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Аренда производственной базы для нужд ТП "Мегион"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
27.08.2021 08:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629809, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Промзона,территория промузел пелей,панель XV, дом 24
Почтовый адрес
629809, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Промзона,территория промузел пелей,панель XV, дом 24
Контактный телефон
+7 3496 37-28-44
Адрес электронной почты
NNGGF_OZ@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Газизова Регина Мударисовна
Место рассмотрения предложений
Ноябрьск
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
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Аренда производственной базы для нужд ТП "Мегион"
Текущий статус
Подведение итогов
Предмет договора
Аренда производственной базы для нужд ТП "Мегион"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМНЕФТЬ - ННГГФ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ - ННГГФ
Адрес местонахождения
629809, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Промзона,территория промузел пелей,панель XV, дом 24
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