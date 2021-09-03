Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение монтажных работ кабельной линии в парке им. 400-летия Красноярска

    Выполнение монтажных работ кабельной линии в парке им. 400-летия Красноярска

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 20:0003.09.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110592792Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение монтажных работ кабельной линии в парке им. 400-летия г. КрасноярскаКрасноярскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110592792

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    29-2021

    Наименование закупки

    Выполнение монтажных работ кабельной линии в парке им. 400-летия Красноярска

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    27.08.2021 12:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_кабельные_линии.doc

    Извещение_о_котировке___кабельные_линии.doc

    ЛСР___парк_400_летия.xlsx

    ТЗ_монтаж_кабельной_линии_2.xlsx

    Протокол_итоговый.docx

    Протокол_итоговый.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОЯРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПАРК
    Все закупки и тендеры МАУ КРАСГОРПАРК

    Юридический адрес

    660069, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, проспектимени газеты Красноярский рабочий, 59А

    Почтовый адрес

    660069, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, 59А

    Контактный телефон

    +7 391 223-72-03

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@krasgorpark.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Непомнящая Елена Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Красноярск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение монтажных работ кабельной линии в парке им. 400-летия г. Красноярска

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 20:00 GMT +303.09.2021 20:0003.09.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110592792Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение монтажных работ кабельной линии в парке им. 400-летия г. КрасноярскаКрасноярск

    Дата и время вскрытия заявок

    06.09.2021 05:0006.09.2021 05:0006.09.2021 05:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110592792Дата и время вскрытия заявок Выполнение монтажных работ кабельной линии в парке им. 400-летия г. КрасноярскаКрасноярск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.09.202106.09.2021 13:0006.09.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110592792Подведение итогов не позднее Выполнение монтажных работ кабельной линии в парке им. 400-летия г. КрасноярскаКрасноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение монтажных работ кабельной линии в парке им. 400-летия г. Красноярска

    Начальная цена

    261 166,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МАУ КРАСГОРПАРК
    Все закупки и тендеры МАУ КРАСГОРПАРК

    Адрес местонахождения

    660069, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, проспектимени газеты Красноярский рабочий, 59А

    660069, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, 59А

    Классификатор ОКПД2

    42.22.22

    Работы строительные по прокладке местных линий электропередачи и связи

    Классификатор ОКВЭД2

    42.22

    Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1027665/name/61387934856ba5.83085486

    08.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1027664/name/6138792f192da0.27652438

    08.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ТФ ВАТТ
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211069728
    Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ от КРУН №001 яч.1 (ПС 110/10 кВ "Эрьзя") до ТП-34 яч.1 (инв. 00072060), расположенной по адресу: РМ, Лямбирский район, с. Берсеневка, ул. Слободская
    Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ от КРУН №001 яч.1 (ПС 110/10 кВ "Эрьзя") до ТП-34 яч.1 (инв....
    591876
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    356 883
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мордовия республика
    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Маркетинговые исследования № ГП031700
    Маркетинговое исследование на определение потенциальных поставщиков для «Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство кабельной канализации, линий связи (ВОЛС), ДРС КТВ, сети эфирного ТВ приема, абонентской сети».
    Маркетинговое исследование на определение потенциальных поставщиков для «Выполнение...
    371882
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.08.2020 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить