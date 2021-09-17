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Номер извещения
ГП144562
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги грузопассажирским транспортом.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.08.2021 08:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, 2-й Белоярский переулок, 3
Почтовый адрес
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, 2-й Белоярский переулок, 3
Контактный телефон
+7 342 294-62-90
Факс
+7 342 294-62-93
Адрес электронной почты
barmin@flek.pnsh.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бармин Игорь Викторович
Место рассмотрения предложений
Пермь
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги грузопассажирским транспортом в ЦДНГ-5,8,10 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.09.2021 12:00 GMT +317.09.2021 12:0017.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144562Дата и время окончания срока приема заявок Услуги грузопассажирским транспортом в ЦДНГ-5,8,10 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».Пермь
Дата и время вскрытия заявок
17.09.2021 12:0017.09.2021 12:0017.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144562Дата и время вскрытия заявок Услуги грузопассажирским транспортом в ЦДНГ-5,8,10 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».Пермь
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 10:0030.09.2021 10:0030.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144562Подведение итогов не позднее Услуги грузопассажирским транспортом в ЦДНГ-5,8,10 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».Пермь
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги грузопассажирским транспортом в ЦДНГ-5,8,10 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Услуги грузопассажирским транспортом в ЦДНГ-5,8,10 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно техзаданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, 2-й Белоярский переулок, 3
49.39.39.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
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