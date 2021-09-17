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    Главная / Торги / Услуги грузопассажирским транспортом.

    Услуги грузопассажирским транспортом.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.09.2021 12:0017.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144562Дата и время окончания срока приема заявок Услуги грузопассажирским транспортом в ЦДНГ-5,8,10 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».ПермьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144562

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуги грузопассажирским транспортом.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.08.2021 08:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос_КП.pdf

    Приложение_1.pdf

    Приложение_1.1.pdf

    Приложение_1.2_Кадровые_мощности.xlsx

    Приложение_1.3_Перечень_транспорта.xlsx

    Приложение_2.pdf

    Приложение_2.xlsx

    Приложение_3_УЧЕТНАЯ_КАРТА_претендента.doc

    Приложение_4_Проект_договора_с_приложениями.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФЛЭК
    Все закупки и тендеры ФЛЭК

    Юридический адрес

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, 2-й Белоярский переулок, 3

    Почтовый адрес

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, 2-й Белоярский переулок, 3

    Контактный телефон

    +7 342 294-62-90

    Факс

    +7 342 294-62-93

    Адрес электронной почты

    barmin@flek.pnsh.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бармин Игорь Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Пермь

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги грузопассажирским транспортом в ЦДНГ-5,8,10 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.09.2021 12:00 GMT +317.09.2021 12:0017.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144562Дата и время окончания срока приема заявок Услуги грузопассажирским транспортом в ЦДНГ-5,8,10 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».Пермь

    Дата и время вскрытия заявок

    17.09.2021 12:0017.09.2021 12:0017.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144562Дата и время вскрытия заявок Услуги грузопассажирским транспортом в ЦДНГ-5,8,10 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».Пермь

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 10:0030.09.2021 10:0030.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144562Подведение итогов не позднее Услуги грузопассажирским транспортом в ЦДНГ-5,8,10 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».Пермь

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 10:0030.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144562Подведение итогов не позднее Услуги грузопассажирским транспортом в ЦДНГ-5,8,10 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».Пермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги грузопассажирским транспортом в ЦДНГ-5,8,10 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Услуги грузопассажирским транспортом в ЦДНГ-5,8,10 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно техзаданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    60 календарных дней после оказания услуги и предоставления отчетных документов
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФЛЭК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФЛЭК
    Все закупки и тендеры ФЛЭК

    Адрес местонахождения

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, 2-й Белоярский переулок, 3

    Классификатор ОКПД2

    49.39.39.000

    Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги грузопассажирским транспортом в ЦДНГ-5,8,10 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»."

    Кол-во: 4

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    Прием заявок:
    11.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
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