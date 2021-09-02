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    Главная / Торги / Закупка офисной мебели

    Закупка офисной мебели

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 10:0002.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144565Дата и время окончания срока приема заявок Закупка офисной мебелиКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144565

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка офисной мебели

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    27.08.2021 09:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Оферта.docx

    ГП144565_second_parts_protocol_1.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 123 22-84387 доб. 558

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Yuliya.Pakhomova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Пахомова Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка офисной мебели

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 10:00 GMT +302.09.2021 10:0002.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144565Дата и время окончания срока приема заявок Закупка офисной мебелиКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    02.09.2021 10:0002.09.2021 10:0002.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144565Дата и время вскрытия заявок Закупка офисной мебелиКолпино

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 12:3030.09.2021 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144565Подведение итогов не позднее Закупка офисной мебелиКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка офисной мебели

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    31.01.1

    Мебель для офисов и предприятий торговли

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ___договор_поставки.doc

    27.08.2021

    Список_документов.docx

    27.08.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1045767/name/6155620303fd74.77631653

    30.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф Riva высокий широкий с нишей (клен, 770х365х1980 мм)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Шкаф Riva высокий широкий со стеклом (клен, 770х365х1980 мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Стол письменный Riva (клен, 1600х720х750 мм)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Тумба подкатная Riva с замком (клен, 420х450х708 мм, 4 ящика)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Шкаф Riva низкий широкий (клен, 770х365х828 мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Гардероб Riva комбинированный (клен, 770х365х1980 мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Стеллаж Riva высокий широкий (клен, 770х365х1980 мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Шкаф МЕТ полуоткрытый узкий (клен, 400х420х1950 мм)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Стол эргономичный Рондо СТ3-14 левый (темный орех, 1400x900x760 мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Стол эргономичный Рондо СТ3-14 правый (темный орех, 1400x900x760 мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Шкаф Рондо закрытый низкий (орех, 804x450x760 мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Шкаф комбинированный Рондо (орех, 804x450x2155 мм)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Шкаф для одежды глубокий Рондо (орех, 804x600x2155 мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Тумба приставная Рондо (темный орех, 406x600x760 мм, 4 ящика)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Шкаф средний Рондо (орех, 800x450x1450 мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Тумба под оргтехнику Бюджет 2558 (орех французский, 720х600х740 мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Шкаф полузакрытый Эко/Этюд (орех французский, 768х370х1997 мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Тумба для оргтехники Рондо (тенмый орех, 804x600x610 мм)"

    Кол-во: 2

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