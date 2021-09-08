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Номер извещения
АП003137
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ТРУБА НАСОСНО-КОМПРЕССОРНАЯ;L 80,Е,API 5CT,СОГЛАСНО ТЕХ.ЗАДАНИЮ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
27.08.2021 14:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1
Почтовый адрес
119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 780-73-27
Факс
--
Адрес электронной почты
Ekaterina.Yurkova@pewete.com
Ф.И.О. контактного лица
Юркова Екатерина Геннадиевна
Место рассмотрения предложений
ЯНАО, г.Муравленко, промышленная зона,панель 21
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ТРУБА НАСОСНО-КОМПРЕССОРНАЯ;L 80,Е,API 5CT,СОГЛАСНО ТЕХ.ЗАДАНИЮ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 23:59 GMT +308.09.2021 23:5908.09.2021 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003137Дата и время окончания срока приема заявок ТРУБА НАСОСНО-КОМПРЕССОРНАЯ;L 80,Е,API 5CT,СОГЛАСНО ТЕХ.ЗАДАНИЮЯНАО, г.Муравленко, промышленная зона,панель 21
Подведение итогов не позднее
15.09.2021 00:0015.09.2021 00:0015.09.2021 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003137Подведение итогов не позднее ТРУБА НАСОСНО-КОМПРЕССОРНАЯ;L 80,Е,API 5CT,СОГЛАСНО ТЕХ.ЗАДАНИЮЯНАО, г.Муравленко, промышленная зона,панель 21
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТРУБА НАСОСНО-КОМПРЕССОРНАЯ;L 80,Е,API 5CT,СОГЛАСНО ТЕХ.ЗАДАНИЮ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
указано в детализации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЯНАО, г.Муравленко, промышленная зона,панель 21Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС
Все закупки и тендеры ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС
Адрес местонахождения
119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1
24.20.32.000
Документация лота
Кол-во: 16
Кол-во: 16
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