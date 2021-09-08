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    Главная / Торги / ТРУБА НАСОСНО-КОМПРЕССОРНАЯ;L 80,Е,API 5CT,СОГЛАСНО ТЕХ.ЗАДАНИЮ

    ТРУБА НАСОСНО-КОМПРЕССОРНАЯ;L 80,Е,API 5CT,СОГЛАСНО ТЕХ.ЗАДАНИЮ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 23:5908.09.2021 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003137Дата и время окончания срока приема заявок ТРУБА НАСОСНО-КОМПРЕССОРНАЯ;L 80,Е,API 5CT,СОГЛАСНО ТЕХ.ЗАДАНИЮЯНАО, г.Муравленко, промышленная зона,панель 21Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП003137

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ТРУБА НАСОСНО-КОМПРЕССОРНАЯ;L 80,Е,API 5CT,СОГЛАСНО ТЕХ.ЗАДАНИЮ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.08.2021 14:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Список_документов_Участника_тендера_2021.zip

    Договор_поставки_КАТойл_Дриллинг_ЭДО.zip

    Ф000059594__ТРУБА_НАСОСНО_КОМПРЕССОРНАЯ_НКТ_73.pdf

    Ф000059595_ТРУБА_НАСОСНО_КОМПРЕССОРНАЯ_НКТ_60.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС
    Все закупки и тендеры ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 780-73-27

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Ekaterina.Yurkova@pewete.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Юркова Екатерина Геннадиевна

    Место рассмотрения предложений

    ЯНАО, г.Муравленко, промышленная зона,панель 21

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ТРУБА НАСОСНО-КОМПРЕССОРНАЯ;L 80,Е,API 5CT,СОГЛАСНО ТЕХ.ЗАДАНИЮ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 23:59 GMT +308.09.2021 23:5908.09.2021 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003137Дата и время окончания срока приема заявок ТРУБА НАСОСНО-КОМПРЕССОРНАЯ;L 80,Е,API 5CT,СОГЛАСНО ТЕХ.ЗАДАНИЮЯНАО, г.Муравленко, промышленная зона,панель 21

    Подведение итогов не позднее

    15.09.2021 00:0015.09.2021 00:0015.09.2021 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003137Подведение итогов не позднее ТРУБА НАСОСНО-КОМПРЕССОРНАЯ;L 80,Е,API 5CT,СОГЛАСНО ТЕХ.ЗАДАНИЮЯНАО, г.Муравленко, промышленная зона,панель 21

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 00:0015.09.2021 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003137Подведение итогов не позднее ТРУБА НАСОСНО-КОМПРЕССОРНАЯ;L 80,Е,API 5CT,СОГЛАСНО ТЕХ.ЗАДАНИЮЯНАО, г.Муравленко, промышленная зона,панель 21

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТРУБА НАСОСНО-КОМПРЕССОРНАЯ;L 80,Е,API 5CT,СОГЛАСНО ТЕХ.ЗАДАНИЮ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    указано в детализации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, г.Муравленко, промышленная зона,панель 21Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата в течение 90 (девяноста) календарных дней начиная с первого числа месяца следующего за месяцем поставки и/или оказания услуги и предоставления Поставщиком документов, указанных в п. 7.1 настоящего договора и оригинала счета-фактуры
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС
    Все закупки и тендеры ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    24.20.32.000

    Трубы обсадные и насосно-компрессорные трубы, используемые для бурения нефтяных или газовых скважин, сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Анкета.zip

    06.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ТРУБА НАСОСНО-КОМПРЕССОРНАЯ;60.3мм,5мм,РЕЗЬБОВАЯ,L 80,Е,API 5CT,СОГЛАСНО ТЕХ.ЗАДАНИЮ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 2"

    "ТРУБА НАСОСНО-КОМПРЕССОРНАЯ;73мм,5.5мм,РЕЗЬБОВАЯ,L 80,Е,API 5CT,СОГЛАСНО ТЕХ.ЗАДАНИЮ"

    Кол-во: 16

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