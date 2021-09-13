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Номер извещения
32110591301
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Право заключения договора на выполнение работ по электроснабжению сторонних потребителей и объектов АО «БАЗ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
27.08.2021 08:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
241035, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ, 1,
Почтовый адрес
241035, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ, 1
Контактный телефон
+7 4832 22-14-81
Факс
--
Адрес электронной почты
nusacheva@baz32.ru
Ф.И.О. контактного лица
Марочкина Наталия Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Брянск
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Право заключения договора на выполнение работ по электроснабжению сторонних потребителей и объектов АО «БАЗ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.09.2021 11:00 GMT +313.09.2021 11:0013.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110591301Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на выполнение работ по электроснабжению сторонних потребителей и объектов АО «БАЗ»Брянск
Дата и время вскрытия заявок
13.09.2021 11:00GMT +313.09.2021 11:0013.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110591301Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на выполнение работ по электроснабжению сторонних потребителей и объектов АО «БАЗ»Брянск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.09.202116.09.2021 16:3016.09.2021 16:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110591301Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора на выполнение работ по электроснабжению сторонних потребителей и объектов АО «БАЗ»Брянск
Подведение итогов не позднее
21.09.2021 16:3021.09.2021 16:3021.09.2021 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110591301Подведение итогов не позднее Право заключения договора на выполнение работ по электроснабжению сторонних потребителей и объектов АО «БАЗ»Брянск
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на выполнение работ по электроснабжению сторонних потребителей и объектов АО «БАЗ»
Начальная цена
13 511 137,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
135 111,37 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора, техническим заданием и сметным расчетом
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договора и техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
241035, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ, 1,
241035, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ, 1
35.12.1
35.12
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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