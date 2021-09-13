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    Главная / Торги / Право заключения договора на выполнение работ по электроснабжению сторонних потребителей и объектов АО «БАЗ»

    Право заключения договора на выполнение работ по электроснабжению сторонних потребителей и объектов АО «БАЗ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 11:0013.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110591301Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на выполнение работ по электроснабжению сторонних потребителей и объектов АО «БАЗ»БрянскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110591301

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    БАЗ-21.79.78

    Наименование закупки

    Право заключения договора на выполнение работ по электроснабжению сторонних потребителей и объектов АО «БАЗ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    27.08.2021 08:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.doc

    Документация.docx

    Договор_подряда_по_электроснабжению__ред._25.08.2021_.doc

    Сметы.rar

    Проект__2_.pdf

    Итоговый_протокол___БАЗ_21.79.78_3.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БРЯНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО БАЗ

    Юридический адрес

    241035, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ, 1,

    Почтовый адрес

    241035, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ, 1

    Контактный телефон

    +7 4832 22-14-81

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    nusacheva@baz32.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Марочкина Наталия Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Брянск

    Закупки и тендеры Брянская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Право заключения договора на выполнение работ по электроснабжению сторонних потребителей и объектов АО «БАЗ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.09.2021 11:00 GMT +313.09.2021 11:0013.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110591301Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на выполнение работ по электроснабжению сторонних потребителей и объектов АО «БАЗ»Брянск

    Дата и время вскрытия заявок

    13.09.2021 11:00GMT +313.09.2021 11:0013.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110591301Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на выполнение работ по электроснабжению сторонних потребителей и объектов АО «БАЗ»Брянск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    16.09.202116.09.2021 16:3016.09.2021 16:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110591301Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора на выполнение работ по электроснабжению сторонних потребителей и объектов АО «БАЗ»Брянск

    Подведение итогов не позднее

    21.09.2021 16:3021.09.2021 16:3021.09.2021 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110591301Подведение итогов не позднее Право заключения договора на выполнение работ по электроснабжению сторонних потребителей и объектов АО «БАЗ»Брянск

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    21.09.202121.09.2021 16:3021.09.2021 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110591301Подведение итогов не позднее Право заключения договора на выполнение работ по электроснабжению сторонних потребителей и объектов АО «БАЗ»Брянск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора на выполнение работ по электроснабжению сторонних потребителей и объектов АО «БАЗ»

    Начальная цена

    13 511 137,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    135 111,37 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    135 111,37

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора, техническим заданием и сметным расчетом

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора и техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БАЗ
    Все закупки и тендеры АО БАЗ

    Адрес местонахождения

    241035, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ, 1,

    241035, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ, 1

    Классификатор ОКПД2

    35.12.1

    Услуги по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к распределительным электросетям

    Классификатор ОКВЭД2

    35.12

    Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1038352/name/6149d603304df4.77475108

    21.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям"

    Кол-во: 1.00000

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