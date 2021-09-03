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    Главная / Торги / Закупка цемента М-500, М-400

    Закупка цемента М-500, М-400

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 10:0003.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144557Дата и время окончания срока приема заявок Закупка цемента М-500, М-400УфаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144557

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка цемента М-500, М-400

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.08.2021 08:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Прил1___техническое_задание.docx

    Прил2___Форма_ТКП_цемент.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕРВИС-УРАЛ
    Все закупки и тендеры ГЭС-УРАЛ

    Юридический адрес

    450098, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ РУДОЛЬФА НУРЕЕВА, ДОМ 21, ЛИТЕР А,

    Почтовый адрес

    450098, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ РУДОЛЬФА НУРЕЕВА, ДОМ 21, ЛИТЕР А

    Контактный телефон

    +7 917 809-47-69

    Факс

    +7 347 216-48-59

    Адрес электронной почты

    Biglov@gesrv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Биглов Руслан Искандарович

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка цемента М-500, М-400

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 10:00 GMT +303.09.2021 10:0003.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144557Дата и время окончания срока приема заявок Закупка цемента М-500, М-400Уфа

    Подведение итогов не позднее

    10.09.2021 15:0010.09.2021 15:0010.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144557Подведение итогов не позднее Закупка цемента М-500, М-400Уфа

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 15:0010.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144557Подведение итогов не позднее Закупка цемента М-500, М-400Уфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка цемента М-500, М-400

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с приложением 2

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с приложением 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Допускается частичное авансирование

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭС-УРАЛ
    Все закупки и тендеры ГЭС-УРАЛ

    Адрес местонахождения

    450098, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ РУДОЛЬФА НУРЕЕВА, ДОМ 21, ЛИТЕР А,

    450098, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ РУДОЛЬФА НУРЕЕВА, ДОМ 21, ЛИТЕР А

    Классификатор ОКПД2

    23.51

    Цемент

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    1.1._Согласие_на_обработку_перс._данных__образец_.docx

    27.08.2021

    1._Проект_договора.docx

    27.08.2021

    1.2._Информация_о_бенефициарах__образец_.xls

    27.08.2021

    2._Спецификация_шаблон_.xlsx

    27.08.2021

    2.1.Приложение_к_спец._БС_КС_16_Юбилейная.docx

    27.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Цемент М-500"

    Кол-во: 178

    "Позиция 2"

    "Цемент М-400"

    Кол-во: 127

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    Прием заявок:
    08.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    531 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
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