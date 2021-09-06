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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме по отбору организации на право заключения с акционерным обществом «Газпром газораспределение Великий Новгород» Договора на поставку строительного песка и гравийного щебня для нужд филиала в г. Боровичи

    Запрос предложений в электронной форме по отбору организации на право заключения с акционерным обществом «Газпром газораспределение Великий Новгород» Договора на поставку строительного песка и гравийного щебня для нужд филиала в г. Боровичи

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 09:0006.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110591184Дата и время окончания срока приема заявок Поставка песка строительного и щебняВеликий НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110591184

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЭЗП-70-2021

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме по отбору организации на право заключения с акционерным обществом «Газпром газораспределение Великий Новгород» Договора на поставку строительного песка и гравийного щебня для нужд филиала в г. Боровичи

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.08.2021 08:18

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Техническое_задание.docx

    Уведомление.pdf

    Проект_договора.docx

    Документация.docx

    Форма_2_Коммерческое_предложение.xlsx

    Форма_5_Описание_поставляемого_товара.xlsx

    Извещение.docx

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

    Юридический адрес

    173015, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ ЗАГОРОДНАЯ, 2, 2,

    Почтовый адрес

    173015 Новгородская обл. гор. Великий Новгород ул. Загородная д.2 корп.2

    Контактный телефон

    +7 8162 62-56-47

    Факс

    +7 8162 62-48-58

    Адрес электронной почты

    post@oblgas.natm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белов Андрей Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Великий Новгород

    Закупки и тендеры Новгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка песка строительного и щебня

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.202109.09.2021 15:0009.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110591184Подведение итогов не позднее Поставка песка строительного и щебняВеликий Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка песка строительного и щебня

    Начальная цена

    2 550 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

    Адрес местонахождения

    173015, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ ЗАГОРОДНАЯ, 2, 2,

    173015 Новгородская обл. гор. Великий Новгород ул. Загородная д.2 корп.2

    Классификатор ОКПД2

    08.12.11

    Пески природные

    Классификатор ОКВЭД2

    08.12

    Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1028660/name/6139b69458eb59.58887586

    09.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Песок, щебень"

    Кол-во: 1

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