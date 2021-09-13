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Номер извещения
32110597479
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг: Организация и проведение периодических медицинских осмотров - для нужд филиала АО «Газпром газораспределение Оренбург» в г. Гае (Гаймежрайгаз)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.08.2021 14:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,
Почтовый адрес
460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39
Контактный телефон
+7 3532 34-13-57
Факс
+7 3532 34-13-13
Адрес электронной почты
o010612@oblgaz56.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петрова Людмила Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Оренбург, ул. Краснознаменная 39
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации и проведению периодического медицинского осмотра работников филиала АО «Газпром газораспределение Оренбург» в г. Гае (Гаймежрайгаз)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.09.202115.09.2021 08:0015.09.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110597479Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации и проведению периодического медицинского осмотра работников филиала АО «Газпром газораспределение Оренбург» в г. Гае (Гаймежрайгаз)Оренбург, ул. Краснознаменная 39
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации и проведению периодического медицинского осмотра работников филиала АО «Газпром газораспределение Оренбург» в г. Гае (Гаймежрайгаз)
Начальная цена
211 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
Адрес местонахождения
460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,
460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39
86.10.15.000
86.10
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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