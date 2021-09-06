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    Главная / Торги / Выполнение работ по капитальному ремонту помещений

    Выполнение работ по капитальному ремонту помещений

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 11:5906.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110591219Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту помещенийУльяновскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110591219

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по капитальному ремонту помещений

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    27.08.2021 08:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор.doc

    Приложение_3_Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Документация.docx

    Извещение.docx

    Кап_ремонт_ТЗ.pdf

    Локальные_сметные_расч_ты.pdf

    итоговый.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УЛЬЯНОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УЛЬЯНОВСК

    Юридический адрес

    432017, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Кузнецова, 5 А

    Почтовый адрес

    432017, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Кузнецова, 5 А

    Контактный телефон

    +7 8422 42-74-30

    Факс

    +7 8422 42-74-90

    Адрес электронной почты

    GazprommrgUlyanovsk@ulrg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Камеко Владимир Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Ульяновск

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по капитальному ремонту помещений

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.202107.09.2021 23:5907.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110591219Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту помещенийУльяновск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по капитальному ремонту помещений

    Начальная цена

    1 739 466,79

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной и сметной документацией, а также техническим заданием.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной и сметной документацией, а также техническим заданием.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной и сметной документацией, а также техническим заданием.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УЛЬЯНОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УЛЬЯНОВСК

    Адрес местонахождения

    432017, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Кузнецова, 5 А

    Классификатор ОКПД2

    41.20.40

    Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)

    Классификатор ОКВЭД2

    41.20

    Строительство жилых и нежилых зданий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1025609/name/6135da74621765.89050940

    06.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство жилых и нежилых зданий"

    Кол-во: 1.00000

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