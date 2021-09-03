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    Главная / Торги / Поставка товара: Релейная защита двигателя Sepam

    Поставка товара: Релейная защита двигателя Sepam

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 10:0003.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110591142Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара (Релейная защита двигателя Sepam)Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110591142

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка товара: Релейная защита двигателя Sepam

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.08.2021 08:07

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_220.7z

    Обоснование_НМЦ_договора_220.xlsx

    Оферта_Участника_220.xlsx

    Проект_договора_220.doc

    Техническое_предложение_220.xlsx

    Извещение_220_с_изменениями_1.doc

    Извещение_о_внесении_изменений___1.docx

    Опросный_лист_Sepam_20.xls

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    Почтовый адрес

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Контактный телефон

    +7 831 246-99-87 доб. 1392

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    nsilantyeva@vodokanal-nn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Силантьева Наталья Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товара (Релейная защита двигателя Sepam)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.202109.09.2021 17:0009.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110591142Подведение итогов не позднее Поставка товара (Релейная защита двигателя Sepam)Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара (Релейная защита двигателя Sepam)

    Начальная цена

    152 876,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Классификатор ОКПД2

    27.12.2

    Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ

    Классификатор ОКВЭД2

    27.12

    Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029226/name/613a03a7c94da1.91386184

    09.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры"

    Кол-во: 1.00000

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