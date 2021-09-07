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    Главная / Торги / Вспомогательный инструмент ТМ "Kintek" (Извещение №156/47-2021)

    Вспомогательный инструмент ТМ "Kintek" (Извещение №156/47-2021)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 06:1507.09.2021 06:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110591225Дата и время окончания срока приема заявок Вспомогательный инструмент ТМ "Kintek"ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110591225

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    156/47-2021

    Наименование закупки

    Вспомогательный инструмент ТМ "Kintek" (Извещение №156/47-2021)

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    27.08.2021 08:31

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_о_проведении_аукциона_СМП_156_47_2021.docx

    Часть_I_II._Документация_об_аукционе_СМП_156_47_2021.docx

    Часть_III._Техническое_задание.docx

    Приложение_к_техническому_заданию.xlsx

    Часть_IV._Проект_договора.docx

    Расчет_НМЦ.xlsx

    Протокол___156_1_47_2021ЗК.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Контактный телефон

    +7 343 216-22-77

    Факс

    +7 343 264-13-00

    Адрес электронной почты

    snabjenie@okb-novator.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мухамедьяров Евгений Станиславович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Вспомогательный инструмент ТМ "Kintek"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.09.202120.09.2021 14:4520.09.2021 14:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110591225Подведение итогов не позднее Вспомогательный инструмент ТМ "Kintek"Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Вспомогательный инструмент ТМ "Kintek"

    Начальная цена

    35 342,76

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    поставка вспомогательного инструмента ТМ «Kintek» в количестве 614 шт. Описание предмета закупки в соответствии с ч. 6.1. ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы определены Техническим заданием (Часть III Документации об аукционе к Извещению №156/47-2021) и Проектом договора (Часть IV Документации об аукционе к Извещению №156/47-2021).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставщик обязан своими силами или с привлечением третьих лиц доставить Товар на склад Покупателя, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, пр-т. Космонавтов, д. 18., или на склад (терминал) транспортной компании, расположенный в г. Екатеринбурге.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации по курсу рубля к евро, установленному ЦБ РФ на день оплаты, путем безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Оплата производится Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после поставки каждой партии Товара (после подписания Покупателем товарной накладной формы ТОРГ-12 без замечаний). Счет на оплату Поставщик обязан выставить в евро не позднее поставки каждой партии Товара. Датой выставления Поставщиком счета на оплату является дата его получения Покупателем в порядке, предусмотренном п. 8.5. проекта Договора. Поставка Товара осуществляется партиями, согласно выставленной заявке, не позднее 50 (пятидесяти) рабочих дней, с момента получения Поставщиком заявки. Поставка Товара осуществляется партиями, по мере возникновения потребности у Покупателя, исключительно по письменным заявкам Покупателя. Заявка направляется по электронной почте или посредством факсимильной связи с последующей передачей оригинала. Датой получения заявки Поставщиком является день, следующий за днем отправки по электронной почте или посредством факсимильной связи заявки Покупателем. В заявке должны быть отражены наименование, количество и ассортимент Товара в соответствии со Спецификацией. В Спецификации указываются ассортимент и максимальное количество Товара, которое Поставщик обязуется поставить по Договору. Допускается неполная выборка Товара Покупателем по ассортименту и количеству. Поставщик обязан не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты фактической поставки Товара, в письменной форме (в том числе факсимильной связью или по электронной почте) проинформировать Покупателя о предстоящей поставке с указанием лиц, осуществляющих доставку Товара. При доставке Товара в транспортном средстве Поставщика (третьего лица) должен быть Товар только Покупателя (условие пропускного режима на предприятии).
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    28.49.23

    Головки делительные и прочие специальные приспособления для станков

    Классификатор ОКВЭД2

    46.9

    Торговля оптовая неспециализированная

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1037628/name/61497ab63bbac6.59719541

    21.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая неспециализированная"

    Кол-во: 614.00000

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