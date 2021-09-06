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Номер извещения
32110591088
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Строительство газопровода низкого давления до границ земельного участка по адресу: Пензенская область, Пензенский район, с. Богословка, кнзу 58:24:029:2101:2534 (в рамках договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства № 1508п от 21.01.2021 года).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытые маркетинговые исследования в электронной форме
Дата публикации
27.08.2021 07:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
440600, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, 50,
Почтовый адрес
440602, Пензенская область, г. Пенза, ул. Максима Горького, д.50
Контактный телефон
+7 8412 98-87-38
Факс
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Адрес электронной почты
omts1@penzaoblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Киселев Олег Владимирович
Место рассмотрения предложений
г. Пенза, ул. Максима Горького, 50
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Строительство газопровода низкого давления до границ земельного участка по адресу: Пензенская область, Пензенский район, с. Богословка, кнзу 58:24:029:2101:2534 (в рамках договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства № 1508п от 21.01.2021 года).
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.09.202108.09.2021 17:0008.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110591088Подведение итогов не позднее Строительство газопровода низкого давления до границ земельного участка по адресу: Пензенская область, Пензенский район, с. Богословка, кнзу 58:24:029:2101:2534 (в рамках договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства № 1508п от 21.01.2021 года).г. Пенза, ул. Максима Горького, 50
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительство газопровода низкого давления до границ земельного участка по адресу: Пензенская область, Пензенский район, с. Богословка, кнзу 58:24:029:2101:2534 (в рамках договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства № 1508п от 21.01.2021 года).
Начальная цена
400 186,12
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА
Адрес местонахождения
440600, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, 50,
440602, Пензенская область, г. Пенза, ул. Максима Горького, д.50
42.21.22.130
42.21
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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