Строительство газопровода низкого давления до границ земельного участка по адресу: Пензенская область, Пензенский район, с. Богословка, кнзу 58:24:029:2101:2534 (в рамках договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства № 1508п от 21.01.2021 года).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110591088 Уникальный номер закупки Номер закупки 3334-2021 Наименование закупки Строительство газопровода низкого давления до границ земельного участка по адресу: Пензенская область, Пензенский район, с. Богословка, кнзу 58:24:029:2101:2534 (в рамках договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства № 1508п от 21.01.2021 года). Валюта процедуры RUB Способ закупки Открытые маркетинговые исследования в электронной форме Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА Юридический адрес 440600, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, 50, Почтовый адрес 440602, Пензенская область, г. Пенза, ул. Максима Горького, д.50 Контактный телефон +7 8412 98-87-38 Факс {} Адрес электронной почты omts1@penzaoblgaz.ru Ф.И.О. контактного лица Киселев Олег Владимирович Место рассмотрения предложений г. Пенза, ул. Максима Горького, 50 Закупки и тендеры Пензенская область Ключевые слова:

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