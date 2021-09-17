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    Главная / Торги / Текущий ремонт кранов (АКЗ) ЭСПЦ ЧФ ПАО «Уралкуз», согласно ТЗ.

    Текущий ремонт кранов (АКЗ) ЭСПЦ ЧФ ПАО «Уралкуз», согласно ТЗ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.09.2021 12:0017.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144555Дата и время окончания срока приема заявок Анти коррозийная защите кранов ЭСПЦ ЧФ ПАО «Уралкуз», согласно ТЗ.ЧебаркульПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144555

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Текущий ремонт кранов (АКЗ) ЭСПЦ ЧФ ПАО «Уралкуз», согласно ТЗ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.08.2021 07:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Ремонт_кранов_проект__договора.doc

    ТЗ.docx

    Вед_объемов_работ_и_ресурсов.docx

    ДВ_кранов.7z

    Текущий_ремонт_кранов__АКЗ_.xlsx

    Документация_к_ТП__ГП144555.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральская кузница
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Юридический адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Почтовый адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Контактный телефон

    +7 35168 9-27-52 доб. 89191192116

    Факс

    +7 35168 9-27-77

    Адрес электронной почты

    olenich@uralkuz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Оленич Константин Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Чебаркуль

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Анти коррозийная защите кранов ЭСПЦ ЧФ ПАО «Уралкуз», согласно ТЗ.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.09.2021 12:00 GMT +317.09.2021 12:0017.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144555Дата и время окончания срока приема заявок Анти коррозийная защите кранов ЭСПЦ ЧФ ПАО «Уралкуз», согласно ТЗ.Чебаркуль

    Подведение итогов не позднее

    29.10.2021 12:0029.10.2021 12:0029.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144555Подведение итогов не позднее Анти коррозийная защите кранов ЭСПЦ ЧФ ПАО «Уралкуз», согласно ТЗ.Чебаркуль

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.202129.10.2021 12:0029.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144555Подведение итогов не позднее Анти коррозийная защите кранов ЭСПЦ ЧФ ПАО «Уралкуз», согласно ТЗ.Чебаркуль

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Анти коррозийная защите кранов ЭСПЦ ЧФ ПАО «Уралкуз», согласно ТЗ.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Уральская кузница»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралкуз
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Адрес местонахождения

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Классификатор ОКПД2

    25.61.22

    Услуги по прочим видам обработки поверхности металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Анти коррозийная защите кранов ЭСПЦ ЧФ ПАО «Уралкуз», согласно ТЗ."

    Кол-во: 1

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