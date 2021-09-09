www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
АП003104
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ремонт и замена теплоизоляции оборудования, резервуаров и трубопроводов ТП, ОЗХ, УГЭ, ЛТК
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
27.08.2021 07:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1
Почтовый адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1
Контактный телефон
+7 3812 69-09-83
Адрес электронной почты
Shmidke.AV@omsk.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шмидке Александр Васильевич
Место рассмотрения заявок
Омск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ремонт и замена теплоизоляции оборудования, резервуаров и трубопроводов ТП, ОЗХ, УГЭ, ЛТК
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2021 05:30 GMT +309.09.2021 05:3009.09.2021 05:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003104Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт и замена теплоизоляции оборудования, резервуаров и трубопроводов ТП, ОЗХ, УГЭ, ЛТКОмск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Ремонт и замена теплоизоляции оборудования, резервуаров и трубопроводов ТП, ОЗХ, УГЭ, ЛТК
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.