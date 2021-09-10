Перевод мостового крана рег.№ 7002, инв. № 140 в цехе № 31 на управление с пола посредством подвесного пульта и снижение грузоподъёмности с 15 тонн до 10 тонн

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП144556 Уникальный номер закупки Номер закупки 442-562/21 Наименование закупки Перевод мостового крана рег.№ 7002, инв. № 140 в цехе № 31 на управление с пола посредством подвесного пульта и снижение грузоподъёмности с 15 тонн до 10 тонн Валюта процедуры RUB Способ закупки конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ Юридический адрес 620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33, Почтовый адрес 620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33 Контактный телефон +7 343 310-08-52 Факс {} Адрес электронной почты Lyudmila.Frizen@omzglobal.com Ф.И.О. контактного лица Фризен Людмила Викторовна Место рассмотрения предложений Екатеринбург Закупки и тендеры Свердловская область Ключевые слова:

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