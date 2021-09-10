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Номер извещения
ГП144556
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Перевод мостового крана рег.№ 7002, инв. № 140 в цехе № 31 на управление с пола посредством подвесного пульта и снижение грузоподъёмности с 15 тонн до 10 тонн
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
конкурентный отбор
Дата публикации
27.08.2021 08:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-08-52
Факс
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Адрес электронной почты
Lyudmila.Frizen@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Фризен Людмила Викторовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Перевод мостового крана рег.№ 7002, инв. № 140 в цехе № 31 на управление с пола посредством подвесного пульта и снижение грузоподъёмности с 15 тонн до 10 тонн
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2021 15:00 GMT +310.09.2021 15:0010.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144556Дата и время окончания срока приема заявок Перевод мостового крана рег.№ 7002, инв. № 140 в цехе № 31 на управление с пола посредством подвесного пульта и снижение грузоподъёмности с 15 тонн до 10 тоннЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2021 15:0010.09.2021 15:0010.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144556Дата и время вскрытия заявок Перевод мостового крана рег.№ 7002, инв. № 140 в цехе № 31 на управление с пола посредством подвесного пульта и снижение грузоподъёмности с 15 тонн до 10 тоннЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
01.10.2021 15:0001.10.2021 15:0001.10.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144556Подведение итогов не позднее Перевод мостового крана рег.№ 7002, инв. № 140 в цехе № 31 на управление с пола посредством подвесного пульта и снижение грузоподъёмности с 15 тонн до 10 тоннЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
01.10.202101.10.2021 15:0001.10.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144556Подведение итогов не позднее Перевод мостового крана рег.№ 7002, инв. № 140 в цехе № 31 на управление с пола посредством подвесного пульта и снижение грузоподъёмности с 15 тонн до 10 тоннЕкатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Перевод мостового крана рег.№ 7002, инв. № 140 в цехе № 31 на управление с пола посредством подвесного пульта и снижение грузоподъёмности с 15 тонн до 10 тонн
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно материалам закупки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ПАО "Уралхиммаш": г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33, ПАО «Уралхиммаш», цех № 31Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
43.21
Документация лота
Кол-во: 1
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