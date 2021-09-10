Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Перевод мостового крана рег.№ 7002, инв. № 140 в цехе № 31 на управление с пола посредством подвесного пульта и снижение грузоподъёмности с 15 тонн до 10 тонн

    Перевод мостового крана рег.№ 7002, инв. № 140 в цехе № 31 на управление с пола посредством подвесного пульта и снижение грузоподъёмности с 15 тонн до 10 тонн

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 15:0010.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144556Дата и время окончания срока приема заявок Перевод мостового крана рег.№ 7002, инв. № 140 в цехе № 31 на управление с пола посредством подвесного пульта и снижение грузоподъёмности с 15 тонн до 10 тоннЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144556

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    442-562/21

    Наименование закупки

    Перевод мостового крана рег.№ 7002, инв. № 140 в цехе № 31 на управление с пола посредством подвесного пульта и снижение грузоподъёмности с 15 тонн до 10 тонн

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    конкурентный отбор

    Дата публикации

    27.08.2021 08:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_3._Проект_договора.rtf

    _Тендерная_документация_на_перевод_мостового_крана.docx

    ГП144556_second_parts_protocol_ЭТП.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-08-52

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Lyudmila.Frizen@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Фризен Людмила Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Перевод мостового крана рег.№ 7002, инв. № 140 в цехе № 31 на управление с пола посредством подвесного пульта и снижение грузоподъёмности с 15 тонн до 10 тонн

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 15:00 GMT +310.09.2021 15:0010.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144556Дата и время окончания срока приема заявок Перевод мостового крана рег.№ 7002, инв. № 140 в цехе № 31 на управление с пола посредством подвесного пульта и снижение грузоподъёмности с 15 тонн до 10 тоннЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    10.09.2021 15:0010.09.2021 15:0010.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144556Дата и время вскрытия заявок Перевод мостового крана рег.№ 7002, инв. № 140 в цехе № 31 на управление с пола посредством подвесного пульта и снижение грузоподъёмности с 15 тонн до 10 тоннЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    01.10.2021 15:0001.10.2021 15:0001.10.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144556Подведение итогов не позднее Перевод мостового крана рег.№ 7002, инв. № 140 в цехе № 31 на управление с пола посредством подвесного пульта и снижение грузоподъёмности с 15 тонн до 10 тоннЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.10.202101.10.2021 15:0001.10.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144556Подведение итогов не позднее Перевод мостового крана рег.№ 7002, инв. № 140 в цехе № 31 на управление с пола посредством подвесного пульта и снижение грузоподъёмности с 15 тонн до 10 тоннЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Перевод мостового крана рег.№ 7002, инв. № 140 в цехе № 31 на управление с пола посредством подвесного пульта и снижение грузоподъёмности с 15 тонн до 10 тонн

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно материалам закупки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ПАО "Уралхиммаш": г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33, ПАО «Уралхиммаш», цех № 31Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Авансирование не допускается, отсрочка платежа не менее 30 (тридцати) календарных дней с даты оказания услуг. Срок оказания услуг не более 30 календарных дней с даты заключения договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    43.21

    Работы электромонтажные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение 2. ТЗ на модернизацию крана

    28.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1049944/name/615c443a9ce350.41974623

    05.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перевод мостового крана рег.№ 7002, инв. № 140 в цехе № 31 на управление с пола посредством подвесного пульта и снижение грузоподъёмности с 15 тонн до 10 тонн"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ЗНДХ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП213992
    Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Обустройство Харьягинского месторождения. Очередь 3. Пакет 4. Модернизация центрального пункта сбора. Система теплоносителя
    Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Обустройство...
    589949
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ЗНДХ
    Запрос предложений № ГП201683
    Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: Обустройство куста скважин ЕP-3. Очередь 5 Харьягинского месторождения
    Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: Обустройство куста...
    585294
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211068599
    Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании
    Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей...
    591715
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 117 117
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тульская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ОМЗ-Спецсталь
    Запрос предложений № ГП023900
    Замена верхнего освещения копрового цеха №36 на светодиодное с использованием энергосервисного контракта.
    Замена верхнего освещения копрового цеха №36 на светодиодное с использованием энергосервисного...
    412499
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.12.2020 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить