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Номер извещения
32110592739
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка товаров: Пункт редуцирования газа и комплектующие к пунктам редуцирования газа - для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
27.08.2021 12:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,
Почтовый адрес
460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39
Контактный телефон
+7 3532 34-13-55
Факс
+7 3532 34-13-13
Адрес электронной почты
o012401@oblgaz56.ru
Ф.И.О. контактного лица
Удова Юлия Владимировна
Место рассмотрения предложений
Оренбург, ул. Краснознаменная 39
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка товаров для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург»: Пункт редуцирования газа и комплектующих к пунктам редуцирования газа
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.09.202107.09.2021 08:0007.09.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110592739Подведение итогов не позднее Поставка товаров для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург»: Пункт редуцирования газа и комплектующих к пунктам редуцирования газаОренбург, ул. Краснознаменная 39
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товаров для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург»: Пункт редуцирования газа и комплектующих к пунктам редуцирования газа
Начальная цена
1 367 502,02
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
Адрес местонахождения
460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,
460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39
28.99.39.190
28.99.9
Документация лота
Кол-во: 15.00000
Кол-во: 9.00000
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