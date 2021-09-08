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    Главная / Торги / КО-041-ТМЦ-ПП-21 на поставку подшипников для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    КО-041-ТМЦ-ПП-21 на поставку подшипников для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 09:3008.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110591047Дата и время окончания срока приема заявок Поставка подшипников для нужд ООО «Тюмень Водоканал»г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 31Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110591047

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    КО-041-ТМЦ-ПП-21

    Наименование закупки

    КО-041-ТМЦ-ПП-21 на поставку подшипников для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.08.2021 07:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    7._Приложение___6___Расчет_НМЦ.xlsx

    2._Приложение__1_к_ЗД___Техническое_задание.docx

    2.1._Приложение__1_к_ТЗ___Перечень_и_объемы.xlsx

    3._Приложение__2_к_ЗД___Договор.docx

    4._Приложение__3_к_ЗД___Формы_подачи_предложений.doc

    1._Информационная_карта_КО_041_ТМЦ_ПП_21.docx

    4.1._Приложение__3.1._к_ЗД___Форма_оферты__ТКП.xlsx

    4.3._Приложение__3.3_к_ЗД___Форма_согласия_ЮЗДО.docx

    5._Приложение__4_к_ЗД___Критерии_оценки.xls

    6._Приложение___5___Горячая_линия_безопасности.pdf

    Протокол_о_результатах.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    Почтовый адрес

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Контактный телефон

    +7 3452 54-09-40 доб. 1733

    Факс

    +7 3452 54-09-24 доб. 1219

    Адрес электронной почты

    t.kuznecova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 31

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка подшипников для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 09:30 GMT +308.09.2021 09:3008.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110591047Дата и время окончания срока приема заявок Поставка подшипников для нужд ООО «Тюмень Водоканал»г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 31

    Подведение итогов не позднее

    11.11.2021 12:0011.11.2021 12:0011.11.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110591047Подведение итогов не позднее Поставка подшипников для нужд ООО «Тюмень Водоканал»г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 31

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.11.202111.11.2021 12:0011.11.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110591047Подведение итогов не позднее Поставка подшипников для нужд ООО «Тюмень Водоканал»г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 31

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка подшипников для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    Начальная цена

    579 632,58

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    28.15.10

    Подшипники шариковые или роликовые

    Классификатор ОКВЭД2

    28.15

    Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1043998/name/6152fd4c4c41d0.46972558

    28.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подшипники"

    Кол-во: 189.00000

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